یادواره شهدای هوانیروز در کانون بسیج جوانان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یادواره شهدای عالی قدر هوانیروز با حضور سردار بهمن ریحانی، جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در کانون بسیج جوانان ناحیه کرمانشاه برگزار شد.

بهمن ریحانی در این مراسم با اشاره به شهدای گرانقدر هوانیروز گفت: آرامش و امنیتی که در کشور برقرار است به خاطر وجود این عزیزان بود و اگر همت و اراده آن بزرگ مردان نبود ما این آرامش و امنیت را نداشتیم.

در ادامه وی به پیشرفت های روز افزون کشورمان اشاره کرد و گفت: کشور عزیزمان از لحاظ نظامی پیشرفته های چشمگیری داشته و این پیشرفت ها به خاطر وجود دانش آموختگان و دانشمندان ایرانی است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) تاکید کرد: همه بايد اوقاتي از زندگي خويش را به آشنايي با نحوه زندگي شهدا و راه مستقيم آنها اختصاص دهيم.

وي با بيان اينكه به ياد شهدا افتادن، انسان را از خودخواهي‌ها و زندگي صرف مادي دور مي كند، گفت: گرامي‌داشت ياد و خاطره شهدا، الگو پذيري از آنها و تداوم راهشان، جامعه را به سمت انسانيت و اخلاص حركت مي دهد.

همایش اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه برگزار شد

همایش اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای کانون بسیج مهندسین کرمانشاه برگزار شد.

آذربرزین بساطی از برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی به مناسبت روز مهندس با حضور مسئولین استانی و 600نفر از مهندسین بسیجی خبر داد.

مدیر کانون بسیج مهندسین سپاه ناحیه کرمانشاه با تبریک این روز به تلاش گران عرصه علم و سازندگی هدف از برگزاری این همایش را گرامی داشت سالروز دانشمند بزرگ و متعهد خواجه نصیر الدین طوسی، روز مهندس و بسیج مهندسین عنوان کرد.

وی برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی را فرصتی برای روشنگری و شناخت هرچه بیشتر مهندسین بسیجی با روش های درست مصرف کردن و همچنین کاربردی کردن آموزه های دینی و حفظ انسجام و وحدت بیشتر در بین مهندسین بسیجی دانست.

سرکشی از خانواده های شهدای زن حوزه مقاومت خدیجه کبری(س) اسلام‌آبادغرب

فرمانده سپاه ناحیه اسلام آباد غرب از چهار خانواده شهدای زن حوزه مقاومت خدیجه کبری (س) سرکشی کرد.

در این دیدارها سرهنگ قاسم آبادی درخصوص مشکلات خانواده‌ها از آنها پرس وجو کرده و جهت پیگری و رفع مشکلات آن‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

در پایان با اهدا لوح و هدایا از این خانواده ها تقدیر به عمل آمد.

كلاس آموزشي، توجيهی پيشگيری از جرائم قضايی در شهرستان پاوه برگزار شد

كلاس آموزشی، توجيهی پيشگيری از جرائم قضايی در شهرستان پاوه با حضور کارکنان سپاه این ناحیه برگزار شد.

كلاس آموزشی، توجيهی پيشگيری از جرائم قضايی در شهرستان پاوه با سخنراني حجت الاسلام رضايي، قاضی دادسرای نظامي استان كرمانشاه برگزار شد.

در این کلاس فرمانده، كاركنان و نيروهاي وظيفه سپاه ناحیه پاوه حضور داشتند.

آموزش و توجيه پيشگيری از جرائم قضايي از جمله مباحثی بود که در این کلاس مطرح شد.