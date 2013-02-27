ممانعت صدا و سیما از نمایش "چادر مشکی" در جشن تصویر سال

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته سه‌شنبه هشتم اسفند قرار بود مستند "چادر مشکی" به کارگردانی میلاد بهار در جشن تصویر سال در خانه هنرمندان به نمایش دربیاید اما با ممانعت شبکه دو و تهیه‌کننده مستند در میانه‌های جشن خبر رسید نمایش این مستند منتفی شده است.

به گفته منابع آگاه، طی تماسی از شبکه دو با تهیه‌کننده "چادر مشکی" او همسو با شبکه تلاش می‌کند این نمایش خصوصی را لغو کند. در صورتی که نمایش فیلم در میان جمع محدودی از مخاطبان خاص آن هم با اطلاع رسانی قبلی در رسانه‌ها چندان موضوع حساسیت برانگیزی نیست. آن هم وقتی دقایقی پیش از این اتفاق به مخالفت با آن تصمیم بگیرند.

نمایش "چادر مشکی" در فضای خانه هنرمندان می‌توانست این مستند را در انتقال حرف‌ به برخی مخاطبان یاری دهد. شنیده می‌شوند سیف الله صمدیان مسئول برگزاری جشن تصویر سال نیز از این ممانعت ناگهانی که به تغییر اجباری برنامه‌های جشن تصویر سال منجر شده دلخور شده است.

از طرفی گویا عوامل این مستند از جمله مژده لواسانی که زندگی او در مستند روایت می‌شود، برخی از مدیران و مدیر گروه‌های صدا و سیما را برای حضور در نمایش فیلم دعوت کرده بودند.

قصه این فیلم درباره چهار خانم چادری است و به زندگی روزمره آنها می‌پردازد. یک مجری صدا و سیما، یک راننده تاکسی، خبرنگار حوزه موسیقی و زنی که کارش طراحی چادر است، زنان حاضر در این مستند هستند.

میلاد بهار کارگردان این اثر با تأیید خبر جلوگیری از اکران "چادر مشکی" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم دارای مضمونی ارزشی و انقلابی در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف است. این نمایش نیز بیشتر جنبه نمایش خصوصی را داشته و مدعوین ما اصحاب رسانه و مدیران شبکه‌ها بوده‌اند. در واقع قرار بود ما این اثر را به نوعی برای دست‌اندرکاران فیلم و اصحاب رسانه نمایش دهیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه این فیلم بدون نظارت و اطلاع اینجانب مراحل فنی را طی کرده و نسخه‌ای که برای پخش تحویل شبکه شده فیلم بنده نیست و من فقط به خاطر احترام به شخص علی بخشی‌زاده مدیر شبکه دو سکوت می‌کنم و اسمم را از این فیلم درنمی‌آورم.