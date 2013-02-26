اجلاس علمای جهان اسلام در تهران برگزار می شود/از نزدیک تحولات مصر را دنبال می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل بعد از ظهر امروز در دیدار با برخی اعضای جامعه صوفیان مصر که در دبیرخانه مجمع جهانی بیداری اسلامی برگزار شد، گفت: مجمع جهانی بیداری اسلامی در راستای برگزاری همایش های بیداری اسلامی اواخر آوریل همایش علما و روحانیون بیداری اسلامی را در تهران برگزار می کند.

وی خطاب به حاضران خاطر نشان کرد: ایران و مصر به عنوان دو کشور مسلمان دارای تاریخ و فرهنگ طولانی می توانند نقش مهمی در وحدت امت اسلامی و پیشرفت مسلمانان و گسترش اسلام در دنیا ایفا کنند.

ولایتی با اشاره به اینکه از نزدیک تحولات مصر را دنبال می کنیم، افزود: آرزوی توفیق برای ملت و دولت مصر داریم.

وی از حاضران در این نشست برای شرکت در اجلاس علمای جهان اسلام که در اواخر آوریل برگزار می‌شود، دعوت کرد.

بر اساس این گزارش دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی بعد از ظهر امروز با جمعی از جامعه صوفیان مصر به رهبری ابوالعزائم دیدار کرد.

ابوالعزائم نیز در این دیدار به کنفرانس بیداری اسلامی در سال گذشته اشاره کرد و اینکه به دلیل سفر به اصفهان نتوانسته در این اجلاس حضور یابد.

وی همچنین حاضرین جلسه را به دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی معرفی کرد.

همچنین عبادی رئیس دبیرخانه دائمی مجمع جهانی بیداری اسلامی در این دیدار گزارشی از بیداری اسلامی، فعالیت های جمهوری اسلامی ایران و برگزاری نشست های بیداری اسلامی در طول سال های گذشته ارائه کرد.

وی تصریح کرد: از 2.5 سال پیش تاکنون بیش از 9 اجلاس بین المللی از اقشار و تخصص های مختلف در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است.