داریوش پاک بین در گفتگو با مهر با تاکید بر نقش آموزش در توسعه بنگاه های تعاونی در کشور، گفت: ضرورت اجرای برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای روز تعاونی ها به عنوان بنگاه های اقتصادی، اجتماعی با توجه به توجهات اصل 44 قانون اساسی، بسیار حائز اهمیت است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: افزایش مشارکت های مردمی در عرصه های اقتصادی باعث توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال خواهد شد. موضوع آموزش در برنامه های اتحادیه بین المللی تعاون نیز قرار دارد و این امر نشان می دهد که اهمیت آموزش برای تعاونی ها درک شده است.

پاک بین با اشاره به اینکه امروز موضوع آموزش به عنوان یکی از نیازهای توسعه منابع انسانی توسط تعاونی ها نهادینه شده است، خاطر نشان کرد: امروز که تعاونی ها در اصول 43 و 44 قانون اساسی مورد توجهات ویژه قرار گرفته اند، دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای تحقق سهم 25 درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه و ارتقاء این سهم از 5 درصد فعلی، دنبال می شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون، افزود: لازم است تا با صرف هزینه های لازم، امکان ارتقاء سطح کمی و کیفی اطلاعات و تخصص مدیران اتحادیه ها و تعاونی ها به عنوان بنگاه های اقتصادی ارزشمند و حائز اهمیت فراهم شود.

وی تصریح کرد: بخش تعاون به عنوان دومین رکن از اقتصاد کشور باید مدیرانی توانمند و آشنا به مسائل روز داشته باشد که بتوانند در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با سایر بخش ها رقابت کنند.