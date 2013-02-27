لزوم بومی سازی نرم افزارهای خارجی موبایل/ تبدیل توانمندی محققان کشور به محصول تجاری

علی یقطین در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر لزوم تجاری سازی کسب و کارهای مرتبط با تلفن همراه اظهار داشت: باید بستری ایجاد شود تا ارائه کنندگان ایده های تجاری توانایی های خود را با عرضه کنندگان و متقاضیان تکنولوژی به اشتراک بگذارند و در نهایت مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به برنامه های مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برای حمایت از ایده های تجاری فناوریهای مرتبط گفت: انجام پروژه های پژوهشی، مشاوره، برگزاری کارگاههای آموزشی، کنفرانسها، مستند سازی، تدوین و چاپ کتاب در حوزه های مدیریتی و سیاستگذاری صنعتی از جمله فعالیتهای این مرکز است.

یقطین خاطرنشان کرد: این مرکز از 14 سال گذشته و با ورود به مباحث مدیریت تکنولوژی و سیاستگذاری و زیرساختهای نرم افزاری حوزه های صنعتی و خدماتی، بر رویکرد پژوهشی ترویجی تکیه زده و قصد دارد برای از میان بردن چالش ها و موانع موجود در حوزه های فناوری صنعتی و خدماتی موثر واقع شود.

رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه برخلاف گذشته، رویکرد مشترکان موبایل در کشور به این وسیله تغییر یافته و از ابزار مکالمه ای صرف، فاصله گرفته است، تصریح کرد: پرداختن به مباحثی همچون خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه، خدمات عمومی و دولت همراه، خدمات مالی و پرداخت همراه و محتوا و نرم‌افزارهای همراه می تواند مورد استقبال واقع شود.

وی با بیان اینکه انقلابی در عرصه موبایل درحال وقوع است که کمک قابل توجهی به پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور خواهد کرد، افزود: هم اکنون بسیاری از بخشهای خدماتی از جمله بانک ها و موسسات مالی خدمات خود را به صورت VAS – خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه- ارائه می دهند.

یقطین با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در کل دنیا از جایگاه خوبی برخوردار است، ادامه داد: در ایران هم رویکرد سازمانها به سمت استفاده از این بستر، از جایگاه رو به رشد این صنعت حکایت دارد؛ براین اساس مزیت رقابتی اپراتورهای موبایل را می توان در تفاوت ارائه خدمات ارزش افزوده آنها جستجو کرد.

وی یکی از برنامه های پنج ساله کشور را پرداختن به توسعه مباحث مالی و پرداخت همراه عنوان کرد و گفت: باید بستری ایجاد شود تا نیازها و بازار جدید برای متخصصان شکل گیرد و به نوعی توانمندی های محققان کشور در حوزه تلفن همراه تبدیل به محصول تجاری شود.

رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه یک سری از نیازها به صورت تکنولوژیکی وجود دارد که تا به حال بازار خود را پیدا نکرده که در این راستا توانمندی، محصول و نیز عرضه و تقاضا باید با یکدیگر به اشتراک گذاشته شوند خاطرنشان کرد: نرم افزارهای موبایل تولید شده دیگر کشورها بعضا نیازمند بومی سازی در کشور است و از آنجایی که برخی تکنولوژیهای تلفن همراه بومی نبوده و نیازمند ارائه توانمندی شرکت ها و شفاف سازی بازار است باید در این بخش، ایده به یک دانش ثبت شده تبدیل شود.