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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۲

از سوي انجمن فلسفه كاربردي :

همايش "مسائل و دورنماهاي فلسفه كاربردي" برگزار مي شود

همايش "مسائل و دورنماهاي فلسفه كاربردي" از سوي انجمن فلسفه كاربردي 10 تا 12 تيرماه سال جاري در كالج سنت آنت دانشگاه اكسفورد برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، عناوين پاره اي از مقالاتي كه در اين همايش ارائه مي شوند و نام ارائه كنندگان آنها بدين قرارند : بازنگري در اخلاق ( آلن باچانان از دانشگاه دوك )، نسبت انديشه كي يركگور با مسائل عمومي كنوني ( هوبرت دريفوس از دانشگاه بركلي) ، جنگ عادلانه ( فرانسيس ميرنا كام از دانشگاه هاروارد)، كودك كشي ( جف مك ماهان از دانشگاه راتجرز)، سوء استفاده در پژوهشهاي كلينيكي ( آلن ورتيمر از دانشگاه ورمونت) و مباني اخلاقي سياستگذاري دولتي در باب شرط بندي ( ويل بارت از دانشگاه ملبورن).

لازم به ذكر است كه انجمن فلسفه كاربردي در سال 1980 تأسيس شده و اولين همايش خود را در سال 1881 برگزار نموده و همايش امسال البته همايش بيست و پنجم به حساب مي آيد.

اعضاي اين انجمن معتقدند كه مبدأ فلسفه كاربردي مانند منشأي فلسفه به دوران فكري افلاطون و ارسطو بر مي گردد و هدف اين فلسفه بررسي و طرح مسائل رايج زندگي بشري با تكيه بر روشها و مضامين فلسفي است.

 

کد مطلب 200721

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