آموزش بدون تربیت هیچ اثری ندارد/ترویج حجاب یکی از مهمترین برنامه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر سه شنبه در گردهمایی معاونین، مربیان امور تربیتی و مشاورین آموزش و پرورش دامغان به مناسبت سالروز تاسیس امور تربیتی و آغاز هفته تربیت اسلامی در محل مرکز رفاهی فرهنگیان این شهر ضمن تبریک آغاز هفته تربیت اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان محمد علی رجایی و محمد جواد باهنر اظهار داشت: آموزش بدون تربیت هیچگونه اثری ندارد.

وی تصریح کرد: راه اندازی امور تربیتی در نهاد بزرگ آموزش و پرورش از یادگارهای با ارزش شهیدان رجایی و باهنر بوده که عمل و گفتار آنان امروز راهگشای ما در امور تربیتی است.

دبیران و مربیان تربیتی مسئولیتی بسیار سنگین در انسان سازی دارند

امام جمعه دامغان ضمن تاکید بر اینکه امور تربیتی نقش مهم و اساسی در نظام آموزشی کشور دارد اضافه کرد: این نهاد در انسان سازی افراد تاثیر گذار است.

وی از امور تربیتی به عنوان مسئولیتی بزرگ در جامعه یاد کرد و اظهار داشت: دبیران و مربیان تربیتی مسئولیتی بسیار سنگین در انسان سازی افراد دارند.

امام جمعه دامغان افزود: دبیران و مربیان باید خوراک تربیتی مناسبی برای دانش آموزان تهیه و به آنان عرضه کنند.

ترویج حجاب یکی از مهمترین برنامه های دبیران و مربیان تربیتی

وی ترویج احکام اسلامی و حجاب را یکی از مهمترین برنامه های دبیران و مربیان تربیتی برشمرد و گفت: آموزش و پرورش باید به این امر توجه ویژه داشته باشد و آن را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

ترابی خاطرنشان ساخت: بهترین معروف برای انسان قرآن است از این جهت که خدا انسان را خلق کرده و ما انسان ها نیز باید از رهنمودهای قرآن پند و درس بگیریم.

امام جمعه دامغان خاطرنشان کرد: قرآن برای همه ما انسان ها ارزش قائل شده و ما باید با امر تربیت دانش آموزان نقش و نام امور تربیتی را پررنگ کنیم.

ایجاد و راه اندازی معاونت پرورشی یکی از برکات انقلاب

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز در این مراسم از ایجاد و راه اندازی معاونت پرورشی در نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از برکات نظام مقدس جمهوری انقلاب اسلامی ایران یاد کرد و افزود: حفظ دستاوردها و تبیین ارزش های والای انقلاب اسلامی در مدارس از مهمترین اهداف این معاونت در نظام آموزش و پرورش است.

محمدعلی امانی یادآور شد: مربیان تربیتی وظیفه ای سنگین در تربیت نسل جوان دارند که باید بکوشند در انجام این وظیفه بس سنگین موفق و پیروز بیرون بیایند.

وی در خاتمه گفت: همه ما وظیفه داریم در جهت تقویت این جایگاه عظیم تربیتی در جامعه که بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شده تلاش کنیم تا این جایگاه بهتر از گذشته به اهداف خود دست پیدا کند.

تجلیل و تقدیر از 20 نفر معاونین، مربیان امور تربیتی و مشاورین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دامغان از دیگر برنامه های این گردهمایی بود.

به گزارش مهر، شهرستان دامغان دارای 150 مربی پرورشی، مراقب بهداشت، دبیر تربیت بدنی و کارشناس مشاوره است.