به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان در جلسه هفتگی انصار حزب الله اظهار کرد: يک زمانی دنیا در خدمت آمريکا و شوروي بود. يعني قطبي به نام دينداري وجود نداشت و هر 2 قطب ضددين حقيقي و فطري بشر بودند ضد آن را تبليغ مي کردند. آنها دين را موجب عقبماندگي بيشتر ميدانستند.
وی افزود: امروز وقتي از وزير خارجه آمريکا ميپرسند مهمترين مشکل شما در اين چند سال چه بوده، ميگويد، ايران. اين نشان ميدهد که قطببندي دنيا به هم خورده است. زماني آمريکاييها براي مذاکره با ما شرط ميگذاشتند که مثلاً تحت اين شرايط ما حاضريم صحبت کنيم، ولي الان بدون قيد و شرط خواهان مذاکره هستند! هر چند اين کار هم فريبکاري است و در آن صادق نيستند. این ثابت ميکند که آنها تقاضاي مذاکره بدون قيد و شرط دارند و حالا این ما هستیم که شرط ميگذاريم.
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که آمریکایی ها به خوبي می دانند که هر کاري بخواهند در منطقه انجام دهند، يک پايه اصلي کار در دستان ايران است و اين اقتدار جمهوري اسلامي در عرصه بينالمللي را ميرساند، تصریح کرد: اگر بخواهيم وضعيت خودمان را با گذشته مقايسه کنيم، وضعيت در بسياري از زمينهها افتخارآميز است، از جمله در ابعاد علمي، صنعتي، هوا و فضا، هستهاي، پزشکي و ...
وی ادامه داد: از ديگر مواردي كه ما در آن ترديد و اختلافي نداريم اين است كه با وجود گذشت 34 سال از انقلاب اسلامی نسبت به خيلي از کشورها جلو هستيم. اين نشان ميدهد راهي را که شروع کردهايم راه عزت و عظمت ملت ايران بوده است و این توسعه و ترويج دين و دينداري است که بايد محکم ادامه پيدا کند.
لزوم کاهش فاصله اغنیاء و فقرا
دهقان با طرح این سئوال که آيا ما بايد به اين پيشرفت هاي افتخارآميز دل خوش كرده و به وضعيت موجود راضي و قانع باشيم، گفت: در بسياري از زمينهها براي رسيدن به آرمان راه طولاني در پيش داريم و در مقابل کامرواييها و پيشرفتها، فهرستي از ناکاميها و مشکلات هم داريم. مثلاً از اول انقلاب آرمان ما اين بوده و هست که در واقع يک جامعه بدون فساد و تباهي داشته باشيم و مظاهر فساد نبايد در هيچ نقطهاي وجود داشته باشد و اين موضوع در اصل سوم قانون اساسي کشور ما آمده است. رشد فضايل اخلاقي و کرامت انساني، کاهش فاصله اغنياء و فقرا از آرمانهاي ما بوده است.
وی با ابراز تاسف از این که از لحاظ فرهنگي وضعيت مفاسد اجتماعي در کشور با آرمانهاي ما در تضاد است، یادآور شد: از حیث مفاسد اقتصادي هم بايد گفت که شرایط موجود با يک حکومت الهي در تضاد است. يکي از مسئولان سازمان بازرسي کل کشور ميگفت که ما در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادي که در يکي از کشورهاي منطقه برگزار شده بود شرکت کردیم، خبرنگاري پرسيد که شما شاه را به خاطر فسادي که داشت از کشور بيرون کرديد، اما همچنان رتبه فساد در کشور شما بالاست. این مسئول خطاب به آن خبرنگار گفته، اين رتبهاي که شما ميگوييد را ما قبول نداريم، چون رتبهاي که سازمان شفافيت بينالمل اعلام کرده، درست نيست. خبرنگار ادامه داده که شما چه رتبهاي را قبول داريد؟ و آن مسئول گفته که ما هنوز رتبهبندي نکردهايم.
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته ما نميخواهيم اعتراف کنيم رتبهاي که آن ها تعيين کردهاند، درست است، ولي نميشود نسبت به آن هم بياعتنا هم بود؛ چرا که متاسفانه بالاخره در دنيا همان رتبهبندي آن ها ملاک قرار ميگيرد و رتبهبندي جايگزيني وجود ندارد. مطابق رتبهبندي جهانی ما از مجموع 180 کشور از حیث فساد اقتصادی در رديف 133 قرار داريم، يعني 132 کشور در دنيا از ما بهتر هستند. اما خودمان اجمالاً بدون توجه به اين آمارها حتماً اعتراف داريم که وضع فساد اقتصادي در کشور ما خوب نيست. رشوه و اختلاس وجود دارد و هر چند وقت يک بار هم يک پرونده مفاسد اقتصادي بزرگ پديدار ميشود.
مبارزه با فساد اقتصادي، نياز به شعاردادن ندارد
وی با بیان این که بعضا شاهدیم که اعلام ميشود فلان مقدار معوقات بانکي را داريم، عنوان کرد: اين به چه معناست؟ مگر غير از اين است که اگر شخصي بخواهد مثالا 100 هزار تومان از يک بانک وام بگيرد، ضمانت معتبر از وي اخذ ميکنند و اگر سر موقع اقساط پرداخت نشود، از حساب ضامن کسر می کنند. چطور ميشود که براي اخذ 5 ميليون تومان سند خانه و ملک طرف در رهن بانک قرار ميگيرد و براي وامهاي 500 ميليون توماني و بيشتر وثيقهاي اخذ نميشود! اينجاست که فساد شروع ميشود. چه کسي اين کار را ميکند؟ مسئولان به دنبال چه کسي هستند؟ بهتر است بروند دنبال آن مسئولاني که دستور دادند وام پرداخت شود و وثيقهاي گرفته نشود. آيا غير از اين است که وامها را بانک ها دادهاند و این بانک ها زير نظر دولت هستند!
دهقان با تاکید بر این که در موضوع معوقات بانکی اگر رئيس شعبه وامدهنده مقصر است، او را دستگير کنند و اگر رئيس منطقه مقصر است، يقه او را بگيرند و اين کار نياز به شعار دادن ندارد، گفت: الان تقريباً جا افتاده است که هر جا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شود بعضي خواهند گفت که اگر با فساد برخورد شود، سرمايهها فراري می شوند. در سال 1372 که رهبر معظم انقلاب بحث ثروتهاي بادآورده را مطرح کردند، عدهاي شروع به سر و صدا کردند که اين حرفها ثروتها را از کشور خارج خواهد کرد. دوباره در سال 80 که رهبر معظم انقلاب به رؤساي سه قوه فرمان دادند، دوباره تعدادي شروع کردند به سر و صدا که اين حرفها باعث جلوگيري از سرمايهگذاري است و بعد که متخصصان و کارشناسان بررسي کردند، مشخص شد برخلاف نظر آنان فساد جلوي سرمايهگذاري را ميگيرد و نه مبارزه با آن.
وی افزود: اگر شما بخواهيد يک مجوز یا وام بگيريد رشوه بدهيد، این کار اينقدر بروکراسي اداري کارها را سخت ميکند که ديگر شخص رغبتي به سرمايهگذاري در توليد پيدا نميکند و به جاي سرمايه گذاري و توليد سرمايه ها به سمت دلالي مي رود. معلوم است که فساد جلوي سرمايهگذاري را ميگيرد و اين باعث عدم رشد اقتصادي خواهد شد. پاک بودن و سلامت جامعه اتفاقاً توليد را تقويت ميکند.
فساد اقتصادی عامل افزایش بیکاری در کشور
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یادآور شد: ميگوييم چرا در کشور بيکاري وجود دارد. بعضي از رفتارها و اشکالات موجود مانع از سرمايهگذاري ميشود و مانع ایجاد اشتغال است. با همه مسائل، مشکلات و اختلافات که در زمينه پيشرفت اقتصادي در کشور وجود دارد، اين ظرفيت را داریم که به سمت رشد اقتصادي و کاهش بيکاري حرکت کنیم. اما این کار نياز به برنامهريزي دقيق دارد که يکي از بسترهاي ضروري آن نبودن فساد است؛ چرا که نبودن فساد سرمايهگذاري را تسهيل و توليد را تقويت ميکند؛ لذا در اين زمينه حتماً نياز به تحول داريم.
وی تاکید کرد که باید در زمينه های فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ... متحول شويم. اين که در کشور چند ميليون معتاد وجود داشته باشد زيبنده ایران اسلامی نيست. هم اکنون رسماً اعلام شده است که 2 ميليون معتاد در کشور داريم. هر معتاد چندين نفر را درگير خودش ميکند و مشخصا يک خانواده گرفتار یک فرد معتاد می شود؛ چرا که امنيت از همه سلب آن ها سلب خواهد شد. ً آن شخص معتاد قابل اعتماد نيست . آدم معتاد بياراده است و در برابر هر وسوسهاي قدرت مقاومت ندارد، لذا به راحتي مرتکب جرم ميشود. بسياري از سرقتها و جرايمي که اتفاق ميافتد.(حدود 70-80 درصد آن) مربوط به معتادان است. آيا اين مشکل راهحل ندارد؟ حتماً راهي دارد. براي ريشه كن كردن اعتياد يا حداقل كاهش آن نياز به اراده جدي داریم. اين مشكل تقريبا اكثريت ملت ايران را درگير خودش كرده است . بايد پرسيد مسئولان ارشد مثل رئيس جمهور چند جلسه براي حل اين مشكل گذاشته اند و چه اقدامي انجام داده اند؟
دهقان با ابراز تاسف از این که برخورد با فساد اقتصادي بايد جدي گرفته شود چرا که فساد ريشه را ميزند و از درون نظام را پوک ميکند، خاطر نشان کرد: ما در اين زمينه نياز به يک اراده جدّي و تحول اساسي داريم. در قضاياي فرهنگي جامعه در دولت آقاي خاتمي، آقاي مهاجراني وزير فرهنگ بود. مصيبت از اين بزرگتر که وزير فرهنگ ما اينقدر آدم بيفرهنگي بوده است که حالا از بيبيسي و دامن غرب عليه نظام جمهوري اسلامي تبليغ ميکند! در اين دولت هم ما وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را متهم نميکنيم، ولي کميسيون فرهنگي دولت که وزارتخانه ارشاد به گونهاي تحت تأثير آن هم هست، تحت نظر آقاي مشايي است.
وی ادامه داد: انقلاب تا زماني تداوم خواهد داشت که ايمانهاي مردم محکم بوده و دينداري و معنويت آنها روز به روز افزايش پيدا کند. البته به برکت انقلاب و نظام، روح امام و شهدا، مساجد و بسيج و کارهاي فرهنگي که توسط مجموعهاي از روحانيت صورت ميگيرد، الحمدلله روز به روز در دينداري عميقتر ميشويم، ولي در کنار اين ها، در اثر رفتارهاي ضدفرهنگي که با پول همين بيتالمال انجام ميشود، تعدادي هم بيدين ميشوند. بايد آن بخشي که موجب ارتقاي دينداري در سطح جامعه ميشوند را تقويت و با زمينههاي لاقيدي و بيديني برخورد کرد.
پول یارانه را نباید به پولدارها بدهیم
عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: باور کنيد وقتي که بنده به عنوان يک نماينده مجلس در خيابان مشاهده ميکنم که يک بچه 3 ساله گدايي ميکند، آنقدر احساس عجز ميکنم که حساب ندارد. ناچار با سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي تماس ميگيرم و طرح موضوع ميکنم. آيا جمعآوري اينها در يک اردوگاه و اين که اگر به صورت باند هستند با آنان برخورد شود، کار سختي است؟ بالاخره کارهايي صورت ميگيرد و ساختار به گونهاي چيده شده است که هر جا يک معضل و آسيبي را ميبينيم مرجعي رسيدگي کننده دارد، ولي همين هم که باقيمانده واقعاً براي ما زجرآور است. به جاي اينکه ما بخواهيم پول يارانهها را به تاجر بازار، هتلدار و کسي که 2-3 ميليون تومان حقوق ميگيرد بدهيم، با آنها صحبت کنيم و به جاي آنها پول را به اين گداي سر کوچه بدهيم، به آن روستايي که آفتاب نشين است و کل درآمد ماهيانهاش 100 هزار تومان هم نيست. آيا اگر با مردم صحبت شود قبول نخواهند کرد؟!
وی با اشاره به این که مبارزه با فساد با برگزاری جلسات تشريفاتي سران قوا و با حضور برخي افراد كه بر اساس اعلام دادستان كل كشور خود متهم به فساد اقتصادي هستند به جايي نمي رسد، تاکید کرد که کشور در اين زمينه نياز به يك تحول بنيادين دارد؛ چرا که يکي از ويژگيهاي مهم جمهوري اسلامي و نظامي که با روح الهي و نگاه ملکوتي حضرت امام(ره) شکل گرفته است؛ خود پالايشي است. يعني اينکه مشکلات موجود ما اگر در کشورهاي غيرمردمي باشد کافي است که نظام را ساقط کند، اما مردمي بودن نظام ما موجب ميشود که نظام بر مشکلات فائق آيد. با پيگيري و رای مردم، مسئولاني كه مسبب اين مشكلات هستند، از كار بركنار مي شوند. لذ
دهقان برگزاری انتخابات را در کشور فرصت و زمينه ای براي انجام تحولات خواند و اضافه کرد: در آستانه انتخابات مردم و بويژه خواص و مؤثرين جامعه نبايد بنشينند و پس از به صحنه آمدن افراد تصميم بگيرند به چه كسي رأي بدهند، بلکه بايد بگويند چه کسي بيايد، تلاش، جستجو و تحقيق کنند تا ببينيد چه کسي خواهد توانست با بيماريهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه مبارزه کند. معنای اينکه منتظر بمانیم شويم که چه کسي بیاید، انفعال است. بالاخره انتخابات رياست جمهوري پيش قرار دارد و همه ممکن است از اين قسم حرفهايي که ما زديم، زيادتر هم بيان کنند و بگويند ما ميخواهيم مشکلات را مرتفع کنيم و حاضريم جانمان را فداي کشور کنيم. ما ولايتمداريم. همه هم از اين قسم شعارها ميدهند. وظیفه ما تشخیص دادن این افراد است.
سزاوار نیست جبهه ندیده ها انتخاب شوند
وی یادآوری کرد: بسياري از افرادی كه امروز هيچ ادعايي ندارند سالها در جبهه حضور داشته اند، آیا سزاوار است كساني كه مي خواهند در رأس نظام قرار گيرند هيچ سابقه اي از جنگ و جبهه نداشته باشند و ولايتمداري هم بدهند. حالا در اين آزمون کساني تمام هستي خويش را گذاشتند و کساني هم سري به جبهه زدند و عکس يادگاري گرفته و برگشتند و کساني هم اصلا پا به عرصه دفاع نگذاشتند. البته من نميخواهم هرکس که به جبهه نرفته را متهم کنم، شايد دچار بيماري بوده يا اينکه اقتضاي سنش نبوده است. اما بالاخره کسي که ميگويد من حاضرم جانم را فداي اين ملت و ولايت و کشور بکنم بايد ببينيم در آن فضا چه کرده است؟ چرا که آزموني بزرگ بوده است.
نماینده چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در دوران سازندگي بر اثر مشکلاتي که براي کشور بوجود آمد جريان اصلاحات وارد عرصه شد و شعارهايي دادند و ملت هم به آنها اقبال کردند و به فرمايش رهبر معظم انقلاب حماسه دوم خرداد بهوجود آمد، گفت: بعد از دوم خرداد تعدادي آمدند، فرصتطلبي کردند و جريان دوم خرداد را به نفع خويش مصادره کرده و برخي نابساماني ها را بهانه کردند و در مقابل اصل نظام ايستادند و در درون خود نظام، اپوزيسيون نظام شدند و عليه نظام و ولايت کار کردند. روزنامههاي زنجيرهاي آن دوران را اگر مرور کنيد متوجه خواهيد شد که چه چيزهايي مينوشتند که واقعا دردآور بود. درون نظام بودند اما در مجلس عليه نظام تحصن کردند و دولتيها و مجلسيها باهم تلاش کردند تا انتخابات را در مقابله رهبري انقلاب به تاخير بيندازند. 135 نماينده مجلس ششم به رهبري نامه نوشتند و جام زهر تعارف کردند اين جريان کاري کرد که واقعا نيروهاي حزبالله، متدين و رهبر معظم انقلاب در غربت قرار گرفتند.
وی افزود: در آن دوران تعدادي از همين افرادي که الان ميگويند ما اصولگرا هستيم، سکوت کردند و اصلا حاضر نشدند در 8 سال اصلاحات يک بار موضع بگيرند، تعدادي هم دنبال کاسبي رفتند، به آلاف و اولوف رسيدند و مولتي ميلياردر شدند، اما به محض اينکه با خون دل خوردن حزب الله دوره دوم خرداد سپري شد و مردم به آنها پشت كردند همين ها برگشتند و گفتند ما حزباللهی هستيم و الان هم مدعي هستند! قهرا اين يک آزمون بزرگ بود و ما نميتوانيم آن را ناديده بگيريم. آزمون بعدي فتنه بود، فتنه سال 78 که در کوي دانشگاه شکل گرفت و تا سال 88 ادامه پيدا کرد. تعدادي قبل از اينکه فتنه 88 شکل بگيرد، خودشان را به آقاي موسوي نزديک کرده بودند تا اگر او راي آورد با او باشند. تعدادي هم با نوع موضعگيريهاي خود به اصحاب فتنه کمک کردند. تعدادي هم سکوت کردند و چيزي نميگفتند که رهبر معظم انقلاب فرمود: چرا سکوت کرديد و حرف نميزنيد؟ موضعتان را مشخص کنيد.
حزب الله باید کاندیدای شایسته را انتخاب کند
دهقان اظهار کرد: يک آزمون ديگر، آزمون انحراف است که در تاريخ خواهد ماند. بالاخره جريان انحرافي چند سال است که ماهيتش براي خواص برملا شده است و تعدادي هم حاضر نيستند جريان انحرافي را بپذيرند. اما و اگر ميآورند و به نوعي موضع ميگيرند که موجب تقويت جريان انحرافي ميشوند. اگر کسي ميخواهد در راس قوه مجريه قرار بگيرد، بايد در همهآزمون ها برنده شده باشد. اين باارزشتر است و اگر نيروهاي حزبالله بگردند، کسي را پيدا کنند که در همه اين آزمون ها برنده شده باشد، کاري کارستان انجام دادهاند. از طرف ديگر ممکن است شخصي در همه اين آزمونها موفق بوده باشد، ولي اطراف او را اشخاص مسالهدار گرفته باشند. چون هرکس رئيس جمهور ميشود بالاخره يک تيمي را ميخواهد تا او را ياري کنند.
وی در ادامه به سئوالات حاضرین در این جلسه پاسخ داد و در پاسخ به سئوالی در باره این که آيا 80-90 هزارتومان عيدي براي مردم بهتر است يا اينکه کل آن سرمايه صرف ايجاد کار شودو هزاران نفر مشغول به کار شوند؟، گفت: در تحولات اقتصادي و جراحيهاي اقتصادي واقعا ممکن است برخي افراد ضعيف تر لاي چرخ دندههاي تحولات له شوند، لذا توجه به آنها و يارانه دادن به بخشي از جامعه حتما لازم است. اين کار بدي نيست، بلکه بسيار هم خوب است؛ چرا که بالاخره بخشي از جامعه که آسيب ديدهاند و نميتوانند خودشان را اداره کنند، بايد حکومت حتما به آنان رسيدگي کند. پولي که الان داده ميشود، لازم بود و تاکید رهبر معظم انقلاب را هم مبنی بر این که دولت و مجلس بنشينند کاري کنند تا افراد محروم جامعه در اين شب عيد دچار مشکل نشوند، به همراه داشت.
لزوم حذف 4 دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه و کمک نقدی
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: نظر بنده اين است که اولا نبايد پول پخش ميکرديم و به جاي آن بن کالا ميداديم، ثانيا 3-4 دهک بالايي را حذف ميکرديم. چرا من نماينده مجلس بايد عيدانه بگيرم؟ چرا 2 ميليون نفري که در خارج از کشور هستند، بايد عيدانه بگيرند؟ اين پول بايد به اقشار متوسط به پايين داده شود. الان به قيمت تعطيل کردن کارهاي عمراني و ضربه خوردن به توليد و ايجاد تورم، پول به ايرانيهاي خارجينشين و داخليهاي ثروتمند و گدا به طور يکسان ميدهيم! اين عاقلانه نيست. لذا من به اين نحوه توزيع انتقاد دارم ولي به اصل فرمايش رهبر انقلاب معتقديم. ايشان فرموده بودند تعدادي دچار مشکل شدهاند ولی نگفته بودند که پول به ثروتمندان داده شود، اطلاعات آقا دقيق بوده است.
وی در پاسخ به این سئوال که آيا اتفاقاتي که در مجلس رخ داده با فتنهاي که در راه است مرتبط ميباشد، خاطر نشان کرد: قضيه مجلس که کاملا روشن شد. يعني فرمايش رهبر معظم انقلاب کاملا مبتني بر اخبار دقيق بود. الحمدلله ما هم خدا را شاکريم که همان مسير را از قبل فهم کرده بوديم و بنده شخصا با استيضاح مخالف بودم؛ چون معتقد بودم استيضاح الان مشکلي را از کشور حل نميکند. البته نه اينکه به دهنکجي به قانون توسط عدهاي از دولتيها که حکم 150 نفر قاضي ديوان عدالت اداري را که دوبار صادر شده بود زير پا گذاشته بودند، اعتراض نداشتم؛ اما معتقد بودم استيضاح در اين فرصت زيانش بيشتر از منفعت آن خواهد بود. البته استيضاح هر چند به مصلحت نبود ولي کاري قانوني بود و کار آقاي احمدينژاد بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب کار غيرقانوني، غيرشرعي و غير اخلاقي بود.
اقدام رئیس جمهور در مجلس جرم بود
دهقان بیان کرد: درباره آنچه در مجلس اتفاق افتاد، بايد سهم هرکس را به تناسب کاري که انجام داده است سنجيد. ممکن است بگويم بخشي از نمايندگان در زمينهسازي مقصر بودند، اما کاري که رئيس جمهور انجام داد در واقع يک جرم بود ولي الحمدلله با فرمايش رهبر معظم انقلاب خيلي از توطئهها خنثي شد و کارهايي که بعضي درآينده ميخواستند انجام دهند، حداقل هزينه اش به شدت بالا رفت.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که به نظر شما آيا فساد در عرصه بانکي نشات گرفته از قوانين ضعيف موجود است؛ چراکه ظاهرا طبق قوانين بانکي، روساي بانک ها حق پرداخت مبالغ وام طبق صلاحديد خود را دارند. چرا مجلس با تصويب قوانين محکم عليه رشوه و اختلاس وغيره اقدام نميکند؟، یادآور شد: البته ما مشکل قانون نداريم و در همه زمينهها قانون وجود دارد. قوانینی از جمله قانون مجازات اسلامي که در سال 70 تصويب شده است و تمام اين موارد در اين قانون پيشبيني شده است. منتها فساد اقتصادي را انسان هاي قدرتمند مرتکب ميشوند و برخورد با اينها کار سختي خواهد بود؛ چرا که خط قرمز محسوب ميشوند! اينها مشکلات مبارزه با فساد است.
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