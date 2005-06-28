قريع : از ديدار با نمايندگان حماس و جهاد اسلامي فلسطين استقبال مي كنم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين درپاسخ به پرسشي درمورد احتمال نشست و ديدارخود با نمايندگان اين دو گروه جهادي فلسطين در مدت زمان حضورش در نوارغزه اظهار داشت : من از ديدار با هرگروه جهادي فلسطين كه تمايل ملاقات با من را داشته باشند با گشاده رويي استقبال مي كنم و هرگونه ديداري را مي پذيرم.

منابع خبري فلسطين پيشتر از ديدار قريب الوقوع احمد قريع (ابوعلاء) با نمايندگان جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي فلسطين درغزه جهت بررسي تشديد دامنه حملات اخير نظاميان صهيونيست و تهديدات تل آويو به از سرگيري سياست ترور رهبران جهاد اسلامي درنوار غزه خبر دادند.

درهمين حال قريع در توضيح سفر خود به نوار غزه اظهارداشت : نشست روز گذشته ما و كميته وزيران به عنوان مسئول ناظر بر روند عقب نشيني اسراييل از نوارغزه و كرانه غربي به عنوان بخشي ازمرحله آماده سازي فلسطينيان پس از عقب نشيني نيروهاي اسراييلي از نوار غزه و شمال كرانه باختري رود اردن است.

احمد قريع (ابوعلاء) خاطر نشان ساخت : محمد دحلان مسئول پرونده عقب نشيني اسراييل از نوارغزه دريكي از نشست هايش گزارشي پيرامون آنچه كه كادرمتخصص امورفني پيرامون آماده سازي عقب نشيني اسراييل از نوار غزه دست يافته اند را ارائه كرد اما وي به جزييات بيشتري درمورد اين گزارش اشاره اي نكرد.

نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين همچنين تاكيد نمود كه اين تشكيلات تمايل دارد عقب نشيني از نوار غزه با موفقيت انجام پذيرد تا آن سرآغاز و مقدمه اي براي اجراي طرح صلح موسوم به "نقشه راه " ، پايان اشغالگري و تشكيل دولت مستقل فلسطيني به پايتختي قدس شريف باشد.



پيش بيني مي شود قريع شب گذشته با سران سازمان امنيت نوار غزه ديدار و درمورد اوضاع امنيتي درسرزمين هاي فلسطيني به بحث و گفتگو نشسته باشد.

قرار است رژيم صهيونيستي طرح عقب نشيني نيروهاي خود را از نوار غزه و بخشي از كرانه غربي در نيمه آگوست آتي اجرا كند.



براساس اين طرح 21 شهرك صهيونيست نشين در نوار غزه به علاوه چهار شهرك پراكنده در كرانه غربي تخيله مي شوند.