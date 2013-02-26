احداث شهرک مسکونی 1000 واحدی منطقه ویژه پارس

به گزارش خبرنگار مهر، عباس‌ دولتی‌زاده عصر سه‌شنبه در جمع مسئولان منطقه ویژه پارس اظهار داشت: تامین فضای لازم برای اسکان و زندگی کارکنان این سازمان یکی از اولویت‌های ما است که برنامه‌های خوبی در این راستا اجرا خواهد شد.

وی در ادامه از احداث شهرک مسکونی یک‌هزار واحدی منطقه ویژه پارس خبر داد و اضافه کرد: این طرح با هدف ساماندهی وضعیت اسکان کارکنان صنعت نفت در پایتخت انرژی کشور اجرا می‌شود.

جانشین مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ادامه داد: این طرح به عنوان یکی از رسالت‌های مهم سازمان منطقه ویژه پارس در راستای تامین زیرساخت‌های اولیه به منظور حضور متخصصان و صنعتگران صنعت نفت در قطب انرژی کشور محسوب می‌شود.

دولتی‌زاده افزود: این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های کلان منطقه با پیگیری‌های مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسیده است و پس از طی فرآیندهای قانونی عملیات اجرائی آن آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم فعالیت‌های در حال انجام در قطب انرژی کشور و همچنین توسعه برخی فعالیت‌ها در حوزه صنایع بالا دست و پائین دستی در آینده، اجرایی‌شدن این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز حضور نخبگان و متخصصانی باشد که می‌توانند روزهای خوبی را برای صنعت نفت و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پایتخت انرژی کشور رقم بزنند.

جانشین مدیرعامل سازمان منطقه ویژه انرژی پارس خاطرنشان ساخت: تامین زیرساخت‌های لازم برای حضور متخصصان داخلی یکی از اولویت‌های کاری سازمان منطقه ویژه پارس است.

وی تصریح کرد: عزم همگانی برای توسعه کشور در منطقه ویژه پارس ستودنی است و مدیران ارشد صنعت نفت مستقر در منطقه ویژه پارس تمام توان و تلاش خود را به‌کار گرفته اند تا در راستای اعتلای نام ایران اسلامی گام بردارند.