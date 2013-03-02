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۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۳۶

بردبار در گفتگو با مهر:

پديده بيابان زايي در نقاط جنوبي فارس نگران كننده است

پديده بيابان زايي در نقاط جنوبي فارس نگران كننده است

شيراز - خبرگزاري مهر: مدير كل منابع طبيعي استان فارس نسبت به پديده بيابان زايي در نقاط جنوبي اين استان اظهار نگراني كرد.

كاظم بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پديده بيابان زايي در استان فارس گفت: در سال جاري با توجه به اينكه وضعيت بارش در نقاط جنوب و شرق استان مناسب نبوده همچنان شاهد پديده خشكسالي در اين مناطق هستيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به بارشهاي مناسب، وضعيت مناطق شمال استان فارس نسبت به شرق و جنوب مناسب تر است البته اين بدان معنا نيست كه بارشها در نقاط شمالي بسيار مناسب بوده و فقط ميزان بارشها نسبت به بلندمدت مناسب تر بوده است.

مدير كل منابع طبيعي استان فارس با اشاره به پديده بيابان زايي در نقاط جنوبي و شرق استان فارس اظهار داشت: خشك شدن درياچه هاي بختگان و پريشان در ايجاد برخي مشكلات ناشي از خشكسالي بي تاثير نبوده به گونه اي كه اين دو درياچه منشا ريزگرد شده اند.

بردبار افزود: البته برخي از مناطق استان مانند شهرستانهاي لامرد، خنج، لار، ني ريز و... طبيعتشان خشك است اما با توجه به خشكسالي پوششهاي گياهي در اين مناطق از بين رفته و جلوه هاي بياباني ايجاد شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر شهرستانهايي مانند فسا و داراب با توجه به اينكه در حد فاصل مناطق خشك قرار دارند با مشكلاتي روبه رو  هستند و پديده بيابان زايي در اين مناطق نيز وجود دارد.

کد مطلب 2007247

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