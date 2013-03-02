پديده بيابان زايي در نقاط جنوبي فارس نگران كننده است

كاظم بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پديده بيابان زايي در استان فارس گفت: در سال جاري با توجه به اينكه وضعيت بارش در نقاط جنوب و شرق استان مناسب نبوده همچنان شاهد پديده خشكسالي در اين مناطق هستيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر با توجه به بارشهاي مناسب، وضعيت مناطق شمال استان فارس نسبت به شرق و جنوب مناسب تر است البته اين بدان معنا نيست كه بارشها در نقاط شمالي بسيار مناسب بوده و فقط ميزان بارشها نسبت به بلندمدت مناسب تر بوده است.

مدير كل منابع طبيعي استان فارس با اشاره به پديده بيابان زايي در نقاط جنوبي و شرق استان فارس اظهار داشت: خشك شدن درياچه هاي بختگان و پريشان در ايجاد برخي مشكلات ناشي از خشكسالي بي تاثير نبوده به گونه اي كه اين دو درياچه منشا ريزگرد شده اند.

بردبار افزود: البته برخي از مناطق استان مانند شهرستانهاي لامرد، خنج، لار، ني ريز و... طبيعتشان خشك است اما با توجه به خشكسالي پوششهاي گياهي در اين مناطق از بين رفته و جلوه هاي بياباني ايجاد شده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر شهرستانهايي مانند فسا و داراب با توجه به اينكه در حد فاصل مناطق خشك قرار دارند با مشكلاتي روبه رو هستند و پديده بيابان زايي در اين مناطق نيز وجود دارد.