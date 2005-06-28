حرفهاي مطرح شده خصوص استيلي بي انصافي بود // بي احترامي درفوتبال ما باب شده است

پژمان جمشيدي هافبك تيم فوتبال پرسپوليس تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درخصوص اظهارات شب گذشته راينرسوبل سرمربي پرسپوليس مبني بر دخالتهاي استيلي دراين تيم گفت: من دوست ندارم طرفداري نابجايي ازاستيلي داشته باشم، اما مي دانم كه وي اينگونه نبايد مورد تهمت و افترا قرارگيرد واوهيچگاه ادعاي سرمربيگري پرسپوليس را نداشته وتنها براي موفقيت تيم تلاش كرده بود.

وي با اشاره حرمت شكني هايي كه درفوتبال ما باب شده اظهارداشت: متاسفانه بي احترامي وهتك حرمت افراد به گونه اي درفوتبال ما باب شده كه سوبل نيز بعنوان يك مربي خارجي به خود اجازه مي دهد، دراين فضا ازاين طريق ازخود دفاع نمايد. اگرقرارباشد بزرگترهاي فوتبال اينگونه برخورد كرده وبي احترامي را رواج دهند، ازكوچكترها هيچ توقعي نمي توان داشت.

جمشيدي تاكيد كرد: كسب موفقيتها درفوتبال ازارزش بسيارزيادي برخورداراست، اما نه تا اين اندازه كه حرمت افراد شكسته شود. گوشه هايي ازسخنان آقاي سوبل نيز ازروي عصبانيت ابرازشد، اما درمجموع نبايد دررسانه ملي اينگونه مباحث مطرح شود.

وي دهان بيني را يكي ازبزرگترين مشكلات فوتبال ما دانست واظهارداشت: متاسفانه مربيان ما بدون پيگيري حرفهاي مطرح شده، تنها با دهان بيني درخصوص افراد قضاوت مي كنند كه اين شايسته فوتبالي كه تيمش درجام جهاني حاضرشده نيست.