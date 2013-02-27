سرمایه گذاری مشترک تجار قزوینی و نینگ شیای چین پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاور قاسمی سه شنبه شب در جلسه با هیئت تجاری استان نینگ شیای چین که در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد اظهارداشت: ایران در منطقه ای قرار گرفته که علاوه بر تامین نیازهای داخلی بسیاری از نیازمندیهای کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق را تامین می کند و نقش زیادی در سازندگی این کشورها دارد.



کشاورز تصریح کرد: استان قزوین ظرفیت تولیدی قابل توجهی دارد که با توجه به مشکلات ایجاد شده در حال حاضر از همه این ظرفیت استفاده نمی شود و سرمایه گذاران چینی می توانند برای استفاده از این ظرفیت در استان مشارکت و همکاری کنند.



سرمایه گذاری مشترک قزوین و نینگ شیای چین



رئیس اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: اطلاعات کاملی از نیازمندی های استان توسط اتاق تهیه و آماده ارائه به تجار چینی است تا با بررسی نیازها و توانمندی های خود زمینه توسعه مناسبات و سرمایه گذاری های مشترک فراهم شود.



وی گفت: تحکیم و تقویت روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین با اعزام و پذیرش هیئت های تجاری و بررسی توانمندی ها و نیازهای طرفین محقق می شود لذا مصمم هستیم تا با سرمایه گذاری های مشترک تولیداتی برای ورود به بازارهای جهانی داشته باشیم.



کشاورز قاسمی تصریح کرد: تولید محصولات مشترک با چین ضمن کاهش هزینه ها می تواند محصولاتی با قیمت مناسب و کیفیتی بازارپسند را روانه بسیاری از کشورهای دنیا کند.



همکاری در توسعه گردشگری



این مسئول توسعه فعالیت های گردشگری بین قزوین و نینگ شیا را از دیگر بسترهای همکاری ذکر کرد و یادآورشد: استان قزوین مناطق گردشگری و طبیعت چشم نوازی دارد که می تواند مورد توجه گردشگران چینی قرار گیرد و آزانس های استان نیز برای پذیرش و اعزام گردشگر آمادگی کامل دارند.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین اظهارداشت: با راه اندازی سایت فعال در اتاق قزوین قادریم توانمندی های استان را از طریق سایت به تجار چینی معرفی کنیم و امیدواریم این تبادل اطلاعات از سوی هیئت چینی نیز صورت گیرد.



کشاورز قاسمی یادآورشد: با وجود تحریم ها و فشار دشمنان ایران اسلامی از تهاتر کالا با تجار چینی استقبال می کنیم و آماده عملیاتی شدن این پیشنهادها هستیم.



در این نشست که هیئت نمایندگان اتاق و تعدادی از تجار قزوینی نیز حضور داشتند در خصوص احداث کارخانه تولید کاغذ کرافت، نخ پلی استر، واردات و صادرات کالا با همکاری تجار چینی از سوی بازرگانان قزوین پیشنهادهایی ارائه شد.



همچنین مقرر شد هیئت تجاری چین در بازگشت به کشور متبوعش ضمن بررسی نیازهای استان قزوین و نیز اعلام توانمندی و نیازهای خود در سفر آینده به قزوین که در فروردین ماه سال آینده انجام خواهد شد برای عملیاتی شدن پیشنهادهای ارائه شده و تحقق توسعه مناسبات اقتصادی وارد مرحله اجرایی شوند.



در این نشست تفاهم نامه ای بین روسای اتاق بازرگانی قزوین و نینگ شای چین به امضاء رسید.



همچنین هدیه و لوح یادبودی از سوی اتاق بازرگانی قزوین به هیئت تجاری چین اهداء شد.



گروه هفت نفره تجارچینی متشکل از روسای اتاق بازرگی، رئیس هیئت مدیره بانک نینگ شیا، مدیرامور مالی، مدیران نمایشگاهی و شرکتهای صادرات و واردات از استان مسلمان نشین نینگ شیا به قزوئین سفر کردند.

همچنین در این نشست محسن مبارکی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مجید برزگر معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، مجید کشاورز مقدم نائب رئیس اول اتاق، سید محمد علی قاسمی رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان، احمد آموزش مدیر شعب بانک تجارت استان حضور داشتند.





