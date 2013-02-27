ارائه خدمات دفاتر اسناد رسمی زنجان مناسب نیست

قاسم علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: روند موجود در ارائه خدمات در دفاتراسناد رسمی باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: ساختمان های دفاتر اسناد در شهر زنجان مناسب نیست و حتی در برخی از این دفاتر صندلی هم وجود ندارد .

مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری استان زنجان گفت: تعرفه هایی که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود متفاوت است.

علی اکبری در ادامه از افزایش 14 قلم کالا در15 روز گذشته در استان خبر داد و افزود:در این راستا برخی از اقلام افزایش قیمت 67 الی درصدی داشتند.

علی اکبری ، بیشترین افزایش قیمت را در گوشت قرمز با 23 درصد اعلام کردو گفت:این تفاوت قیمت را قصابی ها ایجاد کرده اند .

مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری استان زنجان ، در همین راستا از کاهش قیمت 11 قلم کالا دراین 15 روز گذشته در استان خبر داد و گفت:قند حبه ای 20 درصد کاهش،آهن آلات ده درصد،رب گوجه فرنگی 6 درصد،و تخم مرغ و گوشت مرغ 5درصدکاهش قیمت داشته اند.

علی اکبری ، قیمت پسته را در مرکز استان 48 هزار تومان و در بالای شهر 57 هزار تومان اعلام کرد.

وی اظهار داشت: فندق 18 هزار تومان و بادام 38 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

مدیر کل نظارت و بازرسی استانداری استان زنجان ، قیمت کفش مردانه و زنانه را 85 هزار وبچه گانه را 80 هزار تومان یاد کرد و گفت:نبود نظارت کافی در این زمینه باعث افزایش قیمت این کالاها شده است .

علی اکبری افزود: قیمت گوشت مرغ در استان زنجان 2 درصد کاهش داشته است.