بیمارستان 32 تختخوابی ایجرود آماده پذیرش بیمار است

رحیم سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به رغم دریافت اعتبارت لازم، تکمیل دانشکده پرستاری ابهر را برای بهره برداری در خرداد 92 پیگیری می کنیم، افزود: دانشکده داندانپزشکی زنجان نیز دارای 94 درصد پیشرفت فیزیکی است.

وی با یادآوری اینکه پروژه کتابخانه مرکزی دانشگاه دارای پیشرفت قابل قبولی است، افزود: برای تکمیل این پروژه نیز در حال حاضر از منابع داخلی کمک می گیریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه تجهیز و تامین نیروی انسانی بیمارستان 32 تختخوابی ایجرود انجام پذیرفته است، یادآور شد: این بیمارستان در حال حاضر آماده پذیرش بیماران است.

سروری زنجانی تاکید کرد: برای تکمیل بیمارستان سوختگی نیز وزارتخانه ارائه یک میلیارد تومان را متعهد شده است و این در حالی است که برای تکمیل این پروژه نیاز به 6 میلیارد تومان اعتبار است.

وی در ادامه گفت: دانشکده دندانپزشکی در خرداد یا تیر ماه 92 به بهره برداری خواهد رسید و همچنین مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک نیز در فروردین 92 به بهره برداری می رسد.