افزايش حقوق 700 هزار بازنشسته كشوري تيرماه پرداخت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرانجام پس از سه ماه رايزني بين مسئولان اين سازمان، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان مديريت و برنامه ريزي با مساعدت مسئولان سازمان مديريت مبني بر تامين كسري اعتبار اين صندوق، افزايش هاي سال 84 مشتركين آن و معوقه هاي مربوط در ماه جاري پرداخت مي شود.

بر اساس اين گزارش ، با توجه به مصوبه هيات وزيران حقوق بازنشستگان مشترك صندوق بازنشستگي كشوري نسبت به سال گذشته 12 درصد افزايش يافت كه تا پيش از اين اعتبار لازم براي اين افزايش تامين نشده بود.

مدير امور مالي سازمان بازنشستگي كشوري در خصوص تاخير در پرداخت افزايش هاي سال 84 گفت : اين صندوق در سال 84 ، با 320 ميليارد تومان كسري اعتبار براي پرداخت حقوق بازنشستگان روبرو بود كه در نهايت با نظر مساعد مسئولان سازمان مديريت و برنامه ريزي مشكل كسري اعتبار در 6 ماهه اول سال بر طرف شد.

محسن بازار نوي از تامين اعتبار 150 ميليارد تومان براي پرداخت حقوق ، افزايش ها و معوقه هاي بازنشستگان در تيرماه نام برد و افزود: براي پرداخت حقوق بازنشستگان در حال حاضر ماهانه 110 ميليارد تومان نياز داريم و از آنجا كه بودجه ماهانه در نظر گرفته شده كمتر از اين ميزان بود مسئولان سازمان عملا قادر به پرداخت افزايش هاي حقوق بازنشستگان بر اساس ضريب سال 84 نبودند.