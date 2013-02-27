پروژه های مهر ماندگار زنجان 63 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی شامگاه سه شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر های ریاست جمهوری به استان افزود: پروژه احداث 4 استخر در 4 شهرستان استان جزو مصوبات دولت بوده که توجه ویژه ای به آنها صورت گرفته است.

وی تعداد پروژه های مهر ماندگار استان را 30 مورد عنوان کرد و افزود: ارزش ریالی این پروژه ها در مجموع 2091 میلیارد تومان است.

معاون عمرانی استانداری زنجان ،22 مورد از پروژه های مهر ماندگار را با ارزش 1563 میلیارد تومان و از نوع عمرانی عنوان کرد و ادامه داد: از این پروژه ها 8 عنوان نیز به صورت پروژه سرمایه گزاری با ارزش 528 میلیارد تومان است.

کریمی، میزان پیشرفت فیزیکی کل پروژه های عمرانی را 38/63 درصد بیان کرد و گفت: میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های سرمایه گزاری نیز 77 درصد است.

وی اظهار داشت: امسال تخصیص اعتبارات پروژه ها در سطح ملی با مشکلاتی مواجه بوده است و این در حالی است که بخش عمده ای از اعتبارات طرح های مهر ماندگار از محل اوراق مشارکت پیش بینی شده که در بخش ملی وزات راه و شهرسازی در حال فروش این اوراق است.