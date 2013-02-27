میانگین درصد تحقق مصوبات سه دور سفر در زنجان 35.63 درصد است

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای 90 پروژه ملی با ویژگی استانی که جزو مصوبات سفر بوده است میزان 207 میلیارد تومان تامین اعتبار شده است و این در حالی است که تاکنون از این مبلغ میزان 67 میلیارد تومان در سال جاری به پروژه های عمرانی اختصاص یافته است.

وی، مجموع مصوبات سه دور سفرهای ریاست جمهوری را 650 مورد عنوان کرد و افزود: از این میزان 269 مورد محقق، 63 مورد در دست اجرا، 170 مصوبه در حال اجرای مشکل دار و 42 مصوبه نیز محقق نشده است .

معاون برنامه ریزی استاندار ی زنجان با بیان اینکه 21 مصوبه مربوط به پس از سال 91 است ادامه داد: از این مجموع 2 مورد مربوط به وزارت علوم، 2 مورد مربوط به وزارت راه، 8 مورد و.زارت دفاع، 3 مورد مزارت جهاد کشاورزی، 1 مورد وزارت تعاون، 2 مورد آموزش و پرورش، یک مورد میراث فرهنگی و گردشگری و 2 مورد نیز مربوط به بنیاد شهید است.

عباسی افزود: در مجموع هزار و 936 پروژه جزو پروژه های سفر ها به استان است که از این تعداد 810 مورد محقق، 151 مورد در حال اجرا بدون مشکل و 493 مورد در حال اجرای مشکل دار است.