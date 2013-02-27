سند راهبردی روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صفر لکی عصر امروز در همایش همیاران روابط عمومی شعب بانک مهر اقتصاد استان در رشت افزود: به تناسب سند راهبردی بانک مهر اقتصاد سند راهبردی روابط عمومی نیز به روز خواهد شد.

وی همچنین با اعلام اینکه منشور هویت بانک مهر اقتصاد بر اساس مدل "جان کاپفرر" طراحی و معماری شد، اظهارداشت: خوشبختانه این منشور با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه از حوزه های روابط عمومی، تبلیغات، بازاریابی، فرهنگ و معارف اسلامی خلق شده است.

مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد گفت: این مدل دارای شش وجه از قبیل پیکره (بانکداری تجاری و فردی)، فرهنگ ( بسیجی)، خودانگاره ( خلاق، نوآور و پیشرو )، شخصیت (مردمی و صادق)، باز تابش (صمیمی و کارگشا) و رابطه (پایبندی به بانکداری اسلامی) است.

وی افزود: کارکنان و مدیران بانک مهر اقتصاد صادق و مردمی هستند بنابراین این صفات خوب و برجسته باید به نسل ها آینده نیز منتقل شود.

صفر لکی تاکید کرد: مدیران حوزه معاونت نیروی انسانی بانک مهر اقتصاد برای جذب نیرو باید این صفات را بطور حتم مدنظر قرار دهند.

کارکنان و مدیران بانک مهر اقتصاد صادق و مردمی هستند

وی فرهنگ غالب بانک مهر اقتصاد را بسیجی دانست و اظهارداشت: کارکنان این بانک با تاسی از فرهنگ بسیجی همواره خط شکن، پیشرو و همینطور خودباوری و اعتماد به نفس این مجموعه بسیار بالاست.

مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه خلاقیت و نوآوری در این بانک فقط یک ادعا نیست، گفت: برنامه ریزی معمولا بصورت کوتاه مدت ( تا یک سال)، میان مدت ( تا پنج سال) و بلند مدت ( تا 20 سال) انجام می شود اما با توجه به شرایط فعلی اقتصاد نمی توان از این رویه پیروی نمود بلکه باید متناسب با شرایط اقتصادی برنامه ریزی کرد.

وی افزود: براساس شرایط اقتصادی اجرای طرح های مختلف همچون طرح جهادی جذب منابع، طرح جهادی اعطای تسهیلات، رشد متوازن و غیره بیانگر هوشمندی بانک مهر اقتصاد نه ضعف مدیران این سیستم است.

صفر لکی با یادآوری اینکه علاوه بر خوش رفتاری، تکریم مشتریان تولید و طراحی خدمت متناسب با نیاز آحاد مردم یک ضرورت است، بیان داشت: کارشناسان این بانک باید بر اساس شرایط اقتصادی نوع خدمت و طرح مورد نیاز مردم را در سال 92 طراحی تا رضایتمندی مردم بیش از پیش فراهم شود.

وی با اعلام اینکه کارکنان و مدیران در بانک مهر اقتصاد مامور و معذور نیستند، گفت: مدیران باید عمق نیاز مشریان را درک کنند تا تصویری از صمیمی و کار گشایی در ذهن مشریان نقش ببندد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد برند را چکیده ای از هویت، اعتبار، اصالت و ویژگی‌ ها دانست و افزود: این همه در یک کلمه و یا نشان متمرکز می شود.

وی با اشاره به اینکه برندها دارای دو جنبه مشهود و نامشهود است، اظهارداشت: بعد مشهود شامل فونت، رنگ، چیدمان و شعار است و بخشی که توسط مخاطب درک می ‌شود یعنی ارزش های که برند به تدریج برای مشتریان خلق می کند، بخش نامشهود برند را در بر می گیرد.

نقش روابط عمومی در مدیریت برند " کلیدی و اثر بخش " است

صفر لکی نقش روابط عمومی را در مدیریت برند " نقشی کلیدی و اثربخش " ذکر کرد و بیان داشت: بسیاری از سازمان ها برای خلق برند از قبل طراحی انجام نمی دهند بنابراین برای اعمال مدیریت برند هم برنامه‌ای ندارند اما سازمان های نیز هستند که با تکیه بر ارزش ‌های بنیادین، برنامه های راهبردی و چشم انداز خود، منشور هویت ترسیم کرده و بر برند اعمالِ مدیریت می کنند.

وی در ادامه به نقش روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: نخستین کارکرد روابط عمومی ایجاد تصویری زیبا و موجه از مجموعه مهر در اذهان عمومی است که در اصطلاح این مهم را مدیریت شهرت یا برند می نامند.

مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد افزود: فقط معرفی شایسته خدمات و محصولات در ایجاد این تصویر مطلوب نزد افکار عمومی کافی نیست بلکه همراهی و همکاری کارکنان با مردم در پیدایش این مقبولیت جمعی نقشی بنیادین دارد.

وی همچنین با تشریح مفهوم تبلیغات و تفاوت این مهم در جهان غرب و اسلام اظهارداشت: اطلاع رسانی و تبلیغات از کارکردهای روابط عمومی است که در دنیای غرب و نظام سرمایه داری تبلیغ به معنی معماری و هدایت افکار عمومی در جهت تامین منافع سازمان است به عبارت دیگر مهندسی افکار عمومی را مترادف با هنر روابط عمومی می دانند و برای تامین منافع ذینفعانشان در تبلیغات از هیچ ترفندی فرو گذار نمی کنند اما اسلام تبلیغ را هدایت افکار عمومی مبتنی بر شفافیت و صداقت می داند از اینرو باید تلاش کرد تا هم در شعار و هم در عمل معنا و مفهوم صداقت و شفافیت در شعب بانک متبلور شود.

صفر لکی ایفای نقش در مسئولیت های اجتماعی را کارکرد دیگر روابط عمومی دانست و افزود: تمام نهادها و سازمان های که فعالیت خود را بصورت حرفه ای دنبال می کند در کنار وظیفه ذاتی و اولیه خود به موضوعات اجتماعی نیز توجه ویژه ای دارند بنابراین همه باید مسئولیت اجتماعی خویش را در حوزه خدمت به آحاد مردم به بهترین شکل انجام دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه بانک مهر اقتصاد از سرمایه های هنگفتی در بخش های معنوی و مادی برخوردار است، اظهارداشت: حضور کارکنان متدین، متشرع و پایبند به اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله این سرمایه ها محسوب می شود که همگی با تلاش، پشتکار و عزمی راسخ در تحقق اهداف عالی بانک کمر همت بسته اند و حلقه اتصال تمامی کارکردهای روابط عمومی در بخش های مختلف هستند.

بانک مهر اقتصاد از سرمایه های هنگفتی در بخش های معنوی و مادی برخوردار است

مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد همچنین به حضور این بانک در فهرست 100 شرکت برتر در سال 1384 اشاره کرد و افزود: در این سال رتبه موسسه مالی و اعتباری مهر 172 بود.

وی بیان داشت: رتبه بانک مهر اقتصاد از سال 1385 تا سال 1390 به ترتیب 124، 92، 37، 30، 28 و 17 بوده است.

صفر لکی همچنین رتبه بانک مهر اقتصاد را در بین 17 بانک دولتی و خصوصی کشور " ششم " اعلام کرد و گفت: بانک ملت رتبه اول، پارسیان دوم، مسکن سوم، صادرات چهارم، تجارت پنجم، مهر اقتصاد ششم، پاسارگاد هفتم، سپه هشتم، سامان نهم، قوامین دهم، اقتصاد نوین یازدهم، سرمایه دوازدهم، صنعت و معدن سیزدهم، انصار چهاردهم، سینا پانزدهم، کارآفرین شانزدهم و بانک شهر رتبه هفدهم را کسب کرد.

وی با بیان اینکه سرعت رشد بانک مهر اقتصاد و سینا امسال 11 پله بوده است، افزود: در این فهرست مهر اقتصاد با 39 درصد رشد مقام نخست، سینا با 15 درصد رشد در رتبه دوم و کار آفرین هم در رتبه هفتم این فهرست قرار دارد.

مدیرکل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد با اعلام اینکه در بین بانک های خصوصی نیز بانک پارسیان، مهر اقتصاد و پاسارگاد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند.