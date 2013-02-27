160 هزار واحد صنفی و تولیدی در زنجان بازرسی شد

علی معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دراین راستا 5 هزار و 670 فقره تخلف در مرکز استان و 4 هزار و 65 هزار فقره تخلف در شهرستانهای تابعه کشف شده است.

وی اظهار داشت:در مجموع برای9 هزار و 735 هزار تخلف در استان پرونده تشکیل شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ارزش ریالی پرونده های متخلف را 160 هزار و 930 میلیون و 16 هزار ریال اعلام کرد.

معصومی تاکید کرد:229 مورد شکایت از سوی مردم به سازمان ارجاع شده است که در این راستا 195 مورد شکایت تلفنی،18 مورد حضوری،16 مورد کتبی بوده است.

وی در ادامه گفت:در این راستا 65 مورد از شکایتها منجر به تخلف شده ،141 مورد غیر متخلف و 23 مورد در دست بررسی است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان یاد آورشد:در راستای کنترل بازار و برقراری امنیت در بازار استقرار کشیک نوروزی،نصب بنرها در راستای اطلاع رسانی در ده نقطه جهت دریافت شکایات مردمی،نظارت بر انبارها و سردخانه ها، راه اندازی تیم های مشترک بازرسی و نظارت ، استقرار کیوسک بازرسی در میادی ورودی و خروجی شهر جهت رسیدگی به شکایات مردم از اقدامات مهم این سازمان برای امنیت بازار برنامه ریزی شده است .

معصومی به بازرسی از 72 واحد نانوایی دراسفندماه زنجان اشاره کرد و گفت:در این راستا 40 نانوایی متخلف شناسایی شده که 33 نانوایی افزودنی های غیر بهداشتی (جوهر قند ) به نان اضافه می کردند .

وی در ادامه، ارزش ریالی این پرونده های متخلف را 147 میلیون و 547 هزار و 500 ریال اعلام کرد.