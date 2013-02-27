حجت‌الله واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر اردوی تیم ملی تیراندازی‌باکمان در آبادان پیگیری می‌شود، تصریح کرد: شرایط اردوی آبادان مطلوب و امکانات مورد نیاز اردونشینان در حد بضاعت استان نیز به خوبی فراهم شده است. یکی از مهم‌ترین علل انتخاب آبادان به عنوان محل برپایی اردوی تیم ملی شرایط مناسب آب و هوایی این شهر است.

وی ادامه داد: در تهران شرایط هوایی مناسب نبود و در اردوهای قبلی ملی‌پوشان به دلیل سرمای هوا اذیت شده بودند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اردوی تیم ملی را در آبادان برپا کنیم.

مدیر تیم‌های ملی تیراندازی‌باکمان با اشاره به اینکه روند برنامه ریزی مربیان به خوبی در حال پیگیری است، اظهار داشت: اردوی تیم ملی تیروکمان به منظور آماده‌سازی برای حضور پرقدرت در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در حال برگزاری است. سعی ما بر این خواهد بود که در این رویداد بدرخشیم بیشتر تعداد مدال‌ها را از آن خود کنیم.

واعظی در خصوص احتمال حضور تیم ملی تیراندازی با کمان در مسابقات جایزه بزرگ تایلند که قرار است اواخر اسفندماه سال جاری برگزار شود، اظهار داشت: به دلیل در پیش بودن بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی حضور در مسابقات جایزه بزرگ تایلند می‌تواند میدانی خوبی برای محک‌زدن میزان آمادگی تیراندازان کشورمان باشد. البته سطح فنی مسابقات جایزه بزرگ معمولا پایین است اما حضور در آن می‌تواند پیش از بازی‌های همبستگی مفید باشد.