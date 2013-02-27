گوشت گرم از استان اردبیل وارد زنجان می شود

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جلوگیری از خروج دام‏های سبک و سنگین به صورت قاچاقی به خصوص در مرزهای غربی مورد توجه است.

وی اظهار داشت: در زمینه قاچاق دام‏های سبک و سنگین در استان باید تلاش‎‏های ویژه ‏ای در دستور کار قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان تاکید کرد: در راستای جلوگیری از هرگونه قاچاق گوشت قرمز در استان باید دستگاههای نظارت کننده نظارت و کنترل لازم را در دستور کار خود قرار دهند.

عباسی در ادامه یادآور شد: با پیگیری‏های صورت گرفته گوشت گرم وارد استان زنجان می‏ شود و قیمت گوشت قرمز در حد معقولی خواهد بود.

وی افزود: کنترل بازار امنیت بازار را به همراه دارد و شایان ذکر است که نظارت درست آرامش و خوشحالی مردم را به همراه خواهد داشت.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان تصریح کرد: با هر گونه افزایش غیرمجاز گوشت قرمز در استان برخورد جدی با متخلفان صورت می گیرد چرا که این افراد موجبات نارضایتی مردم را در جامعه ایجاد می کنند و امنیت بازار را بر هم می زنند.