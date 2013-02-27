گوشت گرم از استان اردبیل وارد زنجان می شود

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: جلوگیری از خروج دامهای سبک و سنگین به صورت قاچاقی به خصوص در مرزهای غربی مورد توجه است.
وی اظهار داشت: در زمینه قاچاق دامهای سبک و سنگین در استان باید تلاشهای ویژه ای در دستور کار قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان تاکید کرد: در راستای جلوگیری از هرگونه قاچاق گوشت قرمز در استان باید دستگاههای نظارت کننده نظارت و کنترل لازم را در دستور کار خود قرار دهند.
عباسی در ادامه یادآور شد: با پیگیریهای صورت گرفته گوشت گرم وارد استان زنجان می شود و قیمت گوشت قرمز در حد معقولی خواهد بود.
وی افزود: کنترل بازار امنیت بازار را به همراه دارد و شایان ذکر است که نظارت درست آرامش و خوشحالی مردم را به همراه خواهد داشت.
معاون برنامه ریزی استانداری زنجان تصریح کرد: با هر گونه افزایش غیرمجاز گوشت قرمز در استان برخورد جدی با متخلفان صورت می گیرد چرا که این افراد موجبات نارضایتی مردم را در جامعه ایجاد می کنند و امنیت بازار را بر هم می زنند.
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