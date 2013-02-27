نیشخند سموم قلابی به محصولات/ فقر غذایی مزارع گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر همواره شاهد بوده ایم که بر اثر مصرف سموم بی کیفیت و تقلبی، بخشی از محصولات و دسترنج سالیانه کشاورزان دچار خسارات شده است.

علاوه بر عرضه سموم شیمیایی تقلبی، کمبود کود و گرانی آن از دیگر مشکلات فراروی بخش کشاورزی است که بارها از سوی فعالان این حوزه عنوان شده است.

طبق آمار امسال حدود 68 درصد سموم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان گلستان تامین شده است.

گلستان با داشتن 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و تولید سالانه چهار میلیون تن انواع محصولات، چهار درصد تولیدات بخش کشاورزی کشور را بخود اختصاص داده است.

عضو کمیسیون کشاوری مجلس در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تامین و توزیع کودکشاورزی بین کشاورزان از جمله دغدغه ها بوده که با آن روبرو هستند.

سهمیه کود گلستان پاسخگوی نیازها نیست

رحمت الله نورزی افزود: سهمیه کود کشاورزی تخصیص یافته به استان پاسخگوی نیازها نیست و کمبود گرانی کود، فعالان این حوزه را دچار مشکل کرده است.

وی با اشاره به کیفیت پایین برخی نهاده های کشاورزی گفت: این امر نیز سبب می شود تا نتیجه بخشی و اثربخشی لازم را نداشته باشد و منجر به بروز خسارت شود.

نوروزی همچنین به قیمت تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: بحث خرید تضمینی از دیگر دغدغه هاست و به عنوان نمونه امسال نرخ حدود 430 تومانی برای گندم در نظرگرفته شد ولی گندم با نرخ بیش از 700 تومانی از خارج وارد شد یا برای سال آینده نرخ تضمینی این محصول بیش از 500 تومان تعیین شد، درحالی که شاهدیم گندم با نرخ هزار تومان از خارج وارد می شود.

راه اندازی سیستم مانیتورینگ سموم

در عین حال رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان نیز به برنامه تعیین تکلیف فروشگاه های سموم غیرمجاز اشاره و اضافه کرد: در این راستا با سازمان حفظ نباتاب تفاهمنامه ای منعقد شد و سیستم مانتیورینگ سموم راه اندازی شد که بحث سموم از تولید تا عرضه را رصد می کند.

سید نصیر سید محمدی گفت: این برنامه نرم افزاری تهیه شده و به همه فروشگاه ها استان اعلام کردیم و هر کدام که نرم افزار را نصب نکرده باشند جریمه خواهند شد.

وی اظهار داشت: گذشته از آن تیمهای خوبی نیز در سطح استان راه افتاد که فروشگاه ها را بررسی می کنند و در این راستا، برخی فروشگاه هایی که خوب عمل نکردند نیز تعطیل شدند.

وی عنوان کرد: گروه نظارت مهندسی و بازرسان، پرونده ها را بررسی کردند و تعدادی فروشگاه های غیرمجاز سموم نیز تعطیل شدند و درحال حاضر 70 درصد فروشگاه ها ساماندهی شدند و اگر این کار به نحو احسن انجام شود، تصور می شود که مشکل کاهش یابد.

سید محمدی به کشاورزان توصیه کرد که برای تهیه کود ابتدا به کلینیک های گیاه پزشکی مراجعه کنند و پس از دریافت نسخه به فروشگاه ها مراجعه داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در پاسخ به دلایل بی کیفیتی برخی سموم کشاورزی گفت: در حال حاضر بیشتر مواد اولیه سموم از خارج از کشور تامین می شود و برخی مواد از نظر کیفیت با مشکل مواجه هستند.

وی یادآورشد: یکی از دیگر از عوامل که باعث بی کیفیتی سموم می شود، بحث مربوط به سازندگان است که باید نظارت شود و اگر سیستم مانیتورینگ سموم به درستی اجرایی شود، سموم تهیه شده رصد و رهگیری می شود و براحتی می توانیم سموم باکیفیت و بی کیفیت را شناسایی کنیم.

68 درصد کود مورد نیاز گلستان تهیه شده است

سید محمدی درباره مشکلات کود کشاورزی نیز گفت: امسال مشکلات کود نسبت به سال گذشته کمتر بود و تاکنون 68 درصد کود مورد نیاز استان تامین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان عنوان کرد: همچنین با پیگری های انجام شده تقویم کود شیمیایی از تقویم سال زراعی با تقوم سال شمسمی تغییر یافت و درتلاش هستیم تا پایان سال سهمیه مورد نظر استان تخصیص داده شود.

وی گفت: به عنوان نمونه از 18 هزار تن کود فسفات سهمیه استان، 14 هزار 500 تن تامین شده است و از 98 هزار کود اوره نیز بالغ بر 62 هزار تن آن تامین شده است و الان روزانه 380 تا 450 تن کود به استان وارد می شود.

سید محمدی گفت: همچنین در حال پیگیری هستیم تا ما بعضی از کشاورزان عمده بصورت مستقیم از کارخانه کود دریافت کنند که این طرح نیز در رفع مشکلات تاثیرگذار است.

همچنین علیقلی ایمانی دبیرخانه کشاورز گلستان گفت: از زمانی که قیمت سموم آزادسازی شد، قیمتها بالا رفت و بنوعی سمت و سوی به سمت فروشگاه ها غیرمجاز سوق داده شد.

وی اظهار داشت: اکنون شاهد عرضه برخی سموم بی کیفیت هستیم که اگر بیشتر شبکه های مراقبت تقویت شود تا از مزارع بازدید کنند و نسخه بنویسند و کشاورز را به مراکز مجاز سوق دهند، مشکلات رفع می شود.

وی یادآورشد: همچنین فروشگاه ها ساماندهی شود و اگر کشاورزی سمی را تهیه می کنند، فاکتور داده و آدرس گرفته شود تا اگر ایرادی داشت، کشاورز بتواند پیگیری داشته باشد و فروشنده نیز پاسخگو باشد.

ایمانی با اشاره به اینکه میزان کود مورد نیاز کشاورزی در کشور پنج میلیون تن است ولی کود تخصیص یافته حدود 2.9 میلوین تن بر اساس یارانه هاست، گفت: این نشان می دهد که 60 درصد کود مورد نیاز تخصیص داده می شود.

فقر غذایی مزارع

دبیرخانه کشاورز گلستان افزود: همچنین اگر از مزارع بازدید شود، در می یابیم که اراضی با کمبود کود و فقر غذایی مواجه هستند و این موجب سوق دادن کشاورز به بازار آزاد برای تهیه کود می شود.

ایمانی با اشاره به اینکه تا پایان سال وقت زیاد نداریم و بعد از سال نیز استفاده از کود برای محصولاتی نظیر گندم و کلزا اثربخشی لازم را ندارد، از مسئولان خواست در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.

به رغم مشکلات فراروی گلستان همچنان قطب تولید کشاورزی در کشور بوده و در تولید برخی محصولات مانند گندم، کلزا، سویا و ... رتبه هایی برتر را به خود اختصاص داده است که ضرورت رفع مشکلات بخش های مختلف کشاورزی آن الزامی بنظر می رسد.