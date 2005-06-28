تبريك معمر قذافي به رييس جمهور منتخب مردم ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام تبريك قذافي به شرح ذيل است:

جناب آقاي محمود احمدي نژاد

اعتماد ملت ايران به شخص شما براي در اختيار گرفتن منصب رييس جمهور در جمهوري اسلامي ايران را به حضرتعالي تبريك گفته ، آرزوي توفيق، پيروزي، سلامت و خوشبختي همراه با ترقي و پيشرفت براي شما و ملت برادر ايران را خواستارم.

ما كاملا اطمينان داريم كه حضرتعالي روح انقلاب اسلامي و قدرت و دائره اثرگذاري آن را كه روزگار آيت الله العظمي خميني به آن معروف بود، يكبار ديگر به ايران بازخواهي گرداند.

به اين مناسبت بر عزم و اراده خويش براي همكاري در راه گسترش روابط برادرانه ميان دو كشور و تلاش بيشتر براي گسترش افق هاي همكاري بين خود در جهت تحقق منافع مشترك، امنيت و ثبات جهاني تاكيد مي كنيم.

سرهنگ معمر قذافي