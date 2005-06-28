۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

در پيامي ابراز شد:

تبريك معمر قذافي به رييس جمهور منتخب مردم ايران

معمر قذافي رهبر ليبي در پيامي به دكتر محمود احمدي نژاد انتخاب وي را به عنوان رييس جمهور منتخب ايران تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام تبريك قذافي به شرح ذيل است:

جناب آقاي محمود احمدي نژاد
اعتماد ملت ايران به شخص شما براي در اختيار گرفتن منصب رييس جمهور در جمهوري اسلامي ايران را به حضرتعالي تبريك گفته ، آرزوي توفيق، پيروزي، سلامت و خوشبختي همراه با ترقي و پيشرفت براي شما و ملت برادر ايران را خواستارم.

ما كاملا اطمينان داريم كه حضرتعالي روح انقلاب اسلامي و قدرت و دائره اثرگذاري آن را كه روزگار آيت الله العظمي خميني به آن معروف بود، يكبار ديگر به ايران بازخواهي گرداند.

به اين مناسبت بر عزم و اراده خويش براي همكاري در راه گسترش روابط برادرانه ميان دو كشور و تلاش بيشتر براي گسترش افق هاي همكاري بين خود در جهت تحقق منافع مشترك، امنيت و ثبات جهاني تاكيد مي كنيم.
سرهنگ معمر قذافي

