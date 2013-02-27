به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته 8 اسفند سینما آزادی تهران میزبان مراسم تقدیر از عوامل فیلم سینمایی "تنهای تنهای تنها" بود که این مراسم به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شده بود و امیر خوراکیان مدیر این سازمان نیز حضور داشت.

در این مراسم و بعد از نمایش فیلم، خوراکیان روی صحنه رفت و گفت: برای بیان ویژگی‌ها و مشخصات خیلی خوب این فیلم نیازی به حرف نیست و همه عوامل این فیلم به واقع شایسته تقدیر هستند.

وی افزود: قصد دخالت در نظرات کارشناسی داوران جشنواره سی و یکم فیلم فجر را ندارم ولی سیمرغ‌های تحسین و آفرین مردم بر دوش این فیلم نشسته و این تحسین‌های مردمی همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در مورد عوامل موفقیت این فیلم توضیح داد:‌ آیا این فیلم هزینه میلیاردی دارد؟ آیا این فیلم یک سری ملاحضات سیاسی دارد؟ آیا این فیلم به بحث گیشه توجه دارد؟ آیا این فیلم یک فیلم برای ارائه پیام برای یک سری افراد خاص است؟ به واقع هیچکدام از این موارد نیست.

خوراکیان توجه به گوهر گران‌بهایی که در این فیلم و جود دارد و باعث بالا رفتن کیفیت آن شده است را عاملی برای خوب شدن حال سینمای ایران دانست.

وی سه عامل را برای اینکه این فیلم را یک فیلم خوب بدانیم ذکر کرد و گفت: فهم درست از شرایط حاکم بر جهان و فهم صورت‌مساله‌های پیش‌روی کشور و جامعه، داشتن انگیزه بالا برای انتقال پیام فیلم توسط عواملش و تلاش هنرمندانه همراه با صفا و به‌دور از حاشیه و مصلحت‌اندیشی عوامل موفقیت این فیلم هستند.

مدیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیان کرد: توجه به این عوامل در حال و روزی که سینمای ما دارد، اهمیت این اثر چند برابر می‌شود. شاید اگر به آثاری چون "تنهای تنهای تنها" بیشتر توجه کنیم حال سینمای ما خوب شود و این امر به ما کمک کند که از ظرفیت‌های سینما برای بسیاری موارد از جمله بیان ارزش‌هایمان، رفع مظلومیت‌هایمان در دنیا و بسیاری از حقوق ارزشمندی که به آن اعتقاد داریم استفاده کنیم و صدایمان را به گوش دنیا برسانیم.

وی با انتقاد از شرایط حاکم بر اسکار، جوایزی که داده شده را کاملا سیاسی دانست و بیان کرد: در اسکار می‌بینیم که دیگر تنها بحث شکست محتوا در میان نیست بلکه دیگر ارزش‌های محتوایی و هنری اسکار نیز زیر چکمه سلطه سلطه‌جویان خرد شده است.

خوراکیان در پایان گفت: در چنین شرایطی اگر به سینمای ایران توجه بیشتری داشته باشیم و بتوانیم به افردای که در خلق هنر فعالند و مدیران هنری فعال در کشور کمک کنیم چه بسا بتوانیم شاهد موفقیت‌های روزافزونی در عرصه سینما و هنرمان در دنیا باشیم.

حاشیه های برنامه:

- اجرای این برنامه را علی ضیاء بر عهده داشت.

- از احسان عبدی‌پور، کارگردان فیلم "تنهای تنهای تنها"، ادریس عبدی‌پور تهیه‌کننده فیلم و نیز احسان فرهومند بازیگر نوجوان نقش اول فیلم با اهدای لوح و سکه طلا تقدیر به عمل آمد.

- کارگردان فیلم در قسمتی از برنامه خطاب به خوراکیان گفت که اگر الان به انتخابات نزدیک نبودیم از شما بیشتر تعریف می‌کردم.

- فرهومند که بازیگری نوجوان است به بیان خاطرات خود در زمان فیلمبرداری پرداخت.

- احسان عبدی‌پور ضمن تشکر از عوامل فیلم به‌ویژه ساعد نیک‌زاد مدیر فیلمبرداری فیلم، از مردم و رسانه‌ها خواست که فیلمش را یک بیانیه سیاسی ندانند و "تنهای تنهای تنها" را به هیچ‌وجه سیاسی ندانست و گفت: دوست ندارم هیچ فرد سیاسی پشت این فیلم بیاید.

ـ این فیلم داستان پسری است که در روستای اطراف نیروگاه اتمی بوشهر (هلیله) با پسر روسی از خانواده مهندسان نیروگاه دوست می‌شود و اتفاقات جدیدی رقم می‌خورد. این فیلم غرور ملی و روحیه صلح طلبی ایرانیان را نشان می‌دهد. فیلم "تنهای تنهای تنها" گرچه در هیچ بخشی از سی و یکمین جشنواره فیلم فجر مورد توجه داوران قرار نگرفت ولی بارها از سوی اهالی رسانه و منتقدان مورد تحسین قرار گرفت. همچنین در بخش تجلی اراده ملی جشنواره فیلم فجر نیز بیشتر جوایز را از آن خود کرد.