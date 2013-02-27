به گزارش خبرگزاری مهر، اهمیت وجود انجمن‌های علمی به عنوان یکی از شاخص‌ها و معیارهای توسعه، اعطای مجوز به 300 انجمن علمی توسط وزارت علوم، برگزاری 328 همایش ملی و بین‌المللی و 985 کارگاه آموزشی و تخصصی توسط انجمن‌های دارای مجوز در کشور و عضویت بیش 140000 نفر از متخصصین صنعت و دانشگاه در این انجمن‌ها، در جلسه کمیسیون علمی و فناوری مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات و پیشنهاداتی که از سوی اعضای این کمیسیون مطرح شد، به این شرح است:

توجه به نقش انجمن‌های علمی در تدوین نظام ملی نوآوری، لزوم تبیین روشن وظایف این انجمن‌ها در تحقق مرجعیت علمی کشور، تأثیر انجمن‌های علمی در تحقق سیاست‌های کلی اصل 44، لزوم پیش‌بینی ضمانت اجرای قانونی برای استفاده از ظرفیت انجمن‌های علمی، تصویب ضوابط قانونی فعالیت انجمن‌های علمی با توجه به اصول کلی نقشه جامع علمی کشور و فراهم کردن زیر ساخت لازم جهت فعالیت انجمن‌ها هم از سایر نظرات ارائه شده در این جلسه بود.

در پایان جلسه هم مقرر شد با توجه به نظرات ارائه شده، مصوبه وظایف انجمن‌های علمی با نگاه کلان و راهبردی و توجه به تکالیف مقرر در نقشه جامع علمی کشور توسط دستگاه‌های ذیربط تدوین و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.

