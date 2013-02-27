افزایش مصرف سوخت در شهرستان درمیان

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی سه شنبه شب در کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان یکی از این عوامل افزایش مصرف سوخت شهرستان را افزایش تولید در بخش کشاورزی اعلام کرد و گفت: در سال گذشته بیش از سه میلیون قطعه جوجه ریزی داشته ایم ولی امسال چهار میلیون و500 هزار قطعه جوجه ریزی در واحد مرغداری شهرستان داشته ایم.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف سوخت بوده است، بیان کرد: امسال در مرکز شهرستان 112 میلی متر باراندگی داشته ایم در حالی که این میزان در سال گذشته حدود 70 میلی متر بارندگی بوده است.

وی همچنین افزایش تولید در کوره های آجر پزیری را یکی دیگر از عوامل افزایش مصرف سوخت دانست.

فرماندار شهرستان درمیان از بانک های کشاورزی و سایر بانک های شهرستان در خواست کرد تا با توجه به نزدیکی به پایان سال سرعت عمل بیشتری داشته باشند تا متقاضیان وام با مشکل روبه رو نشوند.

وی در مورد سد رزه عنوان کرد: آب گیری این سد از سال گذشته آغاز شده است و خط انتقال آب هم بالغ بر 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از برطرف شدن مشکلات واگذاری زمین های سد رزه خبر داد و گفت: بیش از 150 هکتار زمین واگذار شده است.

وی در خصوص طرحهای کشاورزی بالای 50 میلیون تومان نظیر گلخانه ، کارخانه خوراک دام و ...گفت: در مورد این طرح ها هیچ محدودیت و مانعی وجود ندارد و همه این طرح ها برای دریافت تسهیلات مصوب می شود.

براتی در خصوص مشکلات ضمانت وام های خوداشتغالی عنوان کرد: بیشتر خانه های شهر اسدیه فاقد سند می باشند و برای بانک به وثیقه نیاز دارند و تلاش خواهیم کرد این مشکلات را بر طرف کنیم.

وی مرزی بودن شهرستان را یکی از نقاط آسیب پذیر عنوان کرد و گفت: در روستاهای مرزی انسان های توانمندی وجود دارند و ما تلاش خواهیم کرد تا مشکلات این منطقه را برطرف کنیم.

در پایان فرماندار شهرستان درمیان بر همکاری میان تمامی حوزه ها برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات طرح های کشاورزی تاکید کرد.