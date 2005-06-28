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۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۳

نماينده مشهد در جمع خبرنگاران:

به دنبال تقابل با ديگران نيستيم// دين مداري و بسيج همواره باقي مي ماند

به دنبال تقابل با ديگران نيستيم// دين مداري و بسيج همواره باقي مي ماند

تيمور علي عسگري نماينده مشهد و از هواداران هاشمي رفسنجاني گفت: ما در مجلس با همه در تعامل هستيم و به دنبال تقابل و رويارويي با ديگران نيستيم.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عسگري در پايان جلسه علني امروز درپاسخ به سئوال خبرنگاران درباره برخي موضع گيري ها درباره پيروزنشدن هاشمي رفسنجاني،  به خبرنگاران گفت : دشمن تلاش مي كند فضاي جديد اپوزيسيوني حول محور هاشمي رفسنجاني راه اندازي كند.

نماينده مشهد با بيان اينكه توصيه هاي رهبر معظم انقلاب براي ما فصل الخطاب است، افزود: سعي ما بر اين است كه توطئه هاي دشمن را با هوشياري خنثي كنيم و ما به طور جدي از اين كار پرهيز مي كنيم.

وي ادامه داد: بعضي ها سعي كردند ما را در تقابل با نيروهاي دين مدار و بسيجي قرار دهند و چهره ها را مخدوش كنند و بيانيه مي دهند كه ما ضد بسيج، دين و ارزشهاي ديني هستيم كه همه اينها جفا در حق ما بوده است.

نايب رييس كميسيون اصل 90 تصريح كرد: بسيج شجره طيبه نظام است و بايد براي حفظ نظام باقي بماند، ما صبر و پيشه مي كنيم و اعلام مي كنيم كه دين مداري و بسيج همواره باقي مي ماند.

نماينده مشهد از دولت احمدي نژاد خواست مسايل معيشتي مردم را در اولويت قرار دهد.

عسگري در پايان اظهارداشت: مي خواهيم دولت آينده مطالبات ديني مردم را در شكلي كاملا عادلانه دنبال كند و جلوي افراط و تفريط ها را بگيرد.

کد مطلب 200730

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