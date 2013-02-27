453 کیلو گرم مواد غذایی فاسد در درمیان معدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی در نشست کارگروه سلامت و امنیت غذایی درمیان گفت: در پاییز و زمستان سال جاری تعداد یک هزار و 76 مورد بازرسی از مراکز توزیع مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی به عمل آمد.

وی اظهار کرد: در سال جاری 453 کیلو گرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد و در این رابطه چهار متخلف مطابق با آیین نامه ماده 13 به مراجع غذایی معرفی شدند.

معاون فرماندار درمیان از وقوع 40 مورد حیوان گزیدگی در زمستان سال جاری در شهرهای مختلف شهرستان خبر داد و افزود: تجهیز آزمایشگاه های مراکز درمانی گزیک، طبس و اسدیه به تجهیزات مدرن آزمایشگاهی از دیگر اقدامات شبکه بهداشت و درمان شهرستان در بهمن ماه سال جاری به شمار می رود.

عباسی از صدور 197 کارت تندرستی برای متصدیان مراکز عرضه و نگهداری مواد غذایی در این مدت خبر داد و افزود: اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی، تشدید نظارتی بر عملکرد تهیه و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی در ایام نوروز و نمونه گیری مستمر از مواد غذایی مهم ترین برنامه های کارگروه در ایام عید و نخستین روزهای سال آینده است.

وی گفت:در سال جاری قریب یکصد میلیون تومان برای ارتقاء بهداشت و امنیت سلامت غذایی شهروندان درمیانی هزینه شده است.