اجراي طرح "ويزيت در منزل" در مراكز پزشكي شهرداري تهران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، دكتر اعتمادزاده با بيان اين مطلب افزود: از شاخص هاي ارزيابي هر سازمان بيمه گري، دسترسي آسان بيمه شدگان به سطوح مختلف خدمات پزشكي و بهداشتي ارايه شده از طرف آن سازمان است و با توجه به وجود مشكلاتي مانند ترافيك سنگين ، سن بالاي بيماران و عدم قدرت جابجايي آنان اهميت اين موضوع دو چندان مي شود.

وي در ادامه كاهش هزينه بيمارستاني از طريق كنترل بيماران و پيشگيري از وخيم شدن بيماري را از جمله اهداف راه اندازي طرح مذكور عنوان كرد و اظهار داشت: هر يك از بيمه شدگان سازمان كه در اثر شدت بيماري قادر به جابجايي و حركت نيستند موضوع را به بخش ويزيت در منزل اطلاع مي دهند ، بخش مذكور نيز با بررسي پرونده پزشكي بيمار ، گروه پزشكي را جهت ويزيت بيمار به منزال اعزام مي كند و پس از آن روند بهبودي فرد بيمار و نحوه كار شركت طرف قرارداد، مرتبا توسط واحد بازرسي كنترل مي شود.

به گفته مدير عامل شركت شهر سالم در قالب اين طرح خدمات مختلفي از جمله ويزيت پزشكي ، پرستاري ، توانبخشي و فيزيوتراپي و پاراكلينيكي (نوار قلب ، آزمايش خون ، ادرار و سرولوژي ) به بيماران تحت پوشش ارايه مي شود.

لازم به ذكر است بيمه شدگان براي استفاده از خدمات طرح ويزيت در منزل مي توانند از ساعت 8 تا 16 با اين مراكز تماس بگيرند.



