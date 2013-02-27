ظرفیت استخارج معادن آزادشهر افزایش می یابد

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیشنهاد افزایش ظرفیت استخراج معادن را ارائه دادیم گفت: راه اندازی تونل معدم سوم می تواند فرصت اشتغالزایی خوبی ایجاد کند.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی نیز مجوز لازم را صادر کرده و امیدواریم بتوانیم با فعال کردن بخش دولتی در زمینه استخراج معادن به تعهدات اشتغال عمل کنیم.

نرخ بیکاری منطقه همچنان بالاست

نماینده مردم آزادشهر و رامیان درباره نرخ بیکاری شهرستان گفت: همنان نرخ بیکاری در شهرستان بالاست و اقدامات موثری برای تاوسعه اشتغالزایی در حوزه انتخابیه صورت نگرفته است.

صابری یادآورشد: نرخ بیکاری منتشر شده در آمارها را قبول ندریم زیرا این آمار با واقعیت های جامعه مطابقت ندارد و به دنبال آن هستیم که با مرکز آمار ایران تبادلاتی داشته باشیم تا بتوانیم واقعیت های اتقصادی اجتماعی منطقه را روشن کنیم.

شهرستانهای رامیان و آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.