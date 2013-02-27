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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

صابری در گفتگو با مهر:

ظرفیت استخارج معادن آزادشهر افزایش می یابد

ظرفیت استخارج معادن آزادشهر افزایش می یابد

آزادشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آزادشهر و رامیان گفت: ظرفیت استخراج معادن شهرستان افزایش می یابد.

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیشنهاد افزایش ظرفیت استخراج معادن را ارائه دادیم گفت: راه اندازی تونل معدم سوم می تواند فرصت اشتغالزایی خوبی ایجاد کند.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی نیز مجوز لازم را صادر کرده و امیدواریم بتوانیم با فعال کردن بخش دولتی در زمینه استخراج معادن به تعهدات اشتغال عمل کنیم.
 
نرخ بیکاری منطقه همچنان بالاست
 
نماینده مردم آزادشهر و رامیان درباره نرخ بیکاری شهرستان گفت: همنان نرخ بیکاری در شهرستان بالاست و اقدامات موثری برای تاوسعه اشتغالزایی در حوزه انتخابیه صورت نگرفته است.
 
صابری یادآورشد: نرخ بیکاری منتشر شده در آمارها را قبول ندریم زیرا این آمار با واقعیت های جامعه مطابقت ندارد و به دنبال آن هستیم که با مرکز آمار ایران تبادلاتی داشته باشیم تا بتوانیم واقعیت های اتقصادی اجتماعی منطقه را روشن کنیم.
 
شهرستانهای رامیان و آزادشهر در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 2007312

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