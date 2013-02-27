هفته ای دو پرواز از فرودگاه همدان انجام می شود

علی کیخایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایام نوروز دو روز در هفته برنامه رفت و برگشت به مشهد مقدس در برنامه پروازی فرودگاه همدان قرار دارد.

وی از برنامه ریزی پرواز به نجف اشرف در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی لازم برای این پرواز انجام شده و با پیگیری مسئولین و حل مشکلات عراق و مرز هوایی به زودی شاهد برنامه پرواز به نجف اشرف از فرودگاه همدان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه فرودگاه همدان قابلیت پرواز های بین المللی را دارد، عنوان کرد: در صورت انجام پرواز به نجف اشرف، هفته ای یک بار پرواز از فرودگاه همدان به نجف ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ساخت ترمینال زیارتی فقط برای رفاه حال مسافران و افزایش سطح خدمات مسافربری فرودگاه است،عنوان کرد: مرحله شناژریزی ترمینال زیارتی به پایان رسیده و12درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

کیخایی پیشرفت فیزیکی برج مراقبت و ساختمان فنی و عملیاتی تکنیکال بلاک فرودگاه را 25 درصد عنوان کرد و گفت: در ایام نوروز شیفتهای اداری و مدیریتی کارکنان فرودگاه بیشتر می شود.

وی در مورد پرواز به تهران اضافه کرد: سالهای قبل استقبال خوبی از سوی مردم برای پرواز به تهران صورت نگرفته و ملاک پرواز برای ما خواست مردم بوده که خواست مردم بیشتر پروازهای زیارتی به مشهد و یا نجف است.