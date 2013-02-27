به گزارش خبرنگار مهر، مدتی قبل فدراسیون جهانی جودو رده سنی جوانان را از 20 سال به 21 سال تغییر داد. همین تصمیم باعث شد تا کادر فنی تیم ملی با ارائه پیشنهاد به مدیر تیم های ملی و موافقت آرش میراسماعیلی تصمیم به برگزاری مسابقات انتخابی با شرایط سنی جدید بگیرد.



پیش از این قرار بود مسابقات انتخابی با حضور 50 نفر از مدعیان برگزار شود که با توجه به تصمیم جدید، نزدیک به 100 نفر از مدعیان پوشیدن پیراهن تیم از نفرات برتر دوره قبل مسابقات انتخابی گرفته تا بهترین‌های مسابقات قهرمانی کشور و برخی جوانان مستعد فردا پنجشنبه در سالن شهید افراسیابی برگزار خواهد شد.



طبق تصمیم فدراسیون نفرات اول و دوم هر وزن در اردوی مشترکی که از اواسط ماه جاری با حضور جودوکاران خارجی در تهران برگزار می شود ، شرکت خواهند کرد رقابتهای انتخابی تیم ملی فردا پنجشنبه با حضور کلیه مدعیان در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می شود. تیم جودو جوانان کشورمان سال آینده حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان را پیش رو دارد.