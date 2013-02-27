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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

نوروزی در گفتگو با مهر:

80 درصد اعتبارات طرح توسعه کشاورزی گلستان جذب نشده است

80 درصد اعتبارات طرح توسعه کشاورزی گلستان جذب نشده است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص 197 میلیارد تومان اعتبارات طرح توسعه کشاورزی به استان گفت: 80 درصد این اعتبارات هنوز جذب نشده است.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اعتبارات با نرخ هفت درصد و دوره بازپردداخت آن نیز هفت ساله است و انتظار داریم که مسئولان بیشتر تلاش کنند.

وی یادآورشد: برای جذب این اعتبارات نیازمند تعامل و همکاری بیشتر مسئولان دستگاههای اجرایی و مسئولان بانکها هستیم تا این اعتبارات جذب شوند.
 
وی عنوان کرد: انتظار داریم همه مسئولان پای کار آیند و به اشتغال بویژه توسعه کشاورزی صنایع تبدیلی توجه ویژه ای شوند.
 
نوروزی گفت: از 197 میلیارد تومان اعتبارات بخشی از آن مصوب شده است که این فقط عقد قرارداد با بانک شده است و باید به متقاضی پرداخت شود.
 
کد مطلب 2007329

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