بورس تحقيقاتي به محققان علوم انساني اعطا مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اين بورس در رشته هاي فلسفه، تاريخ، هنر، علوم سياسي، مردم شناسي، ارتباطات، تعليم و تربيت، جامعه شناسي و ورزش براي استفاده از آرشيوهاي تاريخي موجود در موزه و مركز مطالعات المپيك (اسناد نوشتاري، عكس ها و فيلم ها) اعطا مي شود.

امكانات اين بورس شامل يك بليط رفت و برگشت، اقامت در لوزان (حداقل يك ماه و حداكثر سه ماه) و پرداخت ماهانه مبلغ 1800 فرانك سوئيس خواهد بود.

كليه مدارك مورد نياز بايد حداكثر تا روز دوشنبه 31 مرداد 84 به زبان انگليسي يا فرانيسه تحويل كميته ملي المپيك شود. علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس اينترنتي كميته ملي المپيك www.olympic.org مراجعه كنند.