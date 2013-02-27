همايش ملي تعامل صنعت و دانشگاه در یزد آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور 300 کارشناس و نخبه صنعتی و دانشگاهی از سراسر کشور در حال برگزاری است، راهكارهای استفاده از تجارب كارآفرینان موفق، نحوه ارتقاء فرهنگ كار در جامعه، تنگناها و مشكلات مسیر صنعت و دانشگاه بررسی خواهد شد.

همچنین در این همایش بیش از 100 موسسه صنعتی از سراسر کشور، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور، انجمن های صنعتی و علمی و تشکل های دانشگاهی در یزد به تبادل نظر می پردازند.

هدف از برگزاری این همایش استفاده از امکانات موجود در تولید فناوری در کشور و نیز انتقال تولیدات کارآفرینان به نسل جوان و آینده ساز اعلام شده است.

بر این اساس اتاق بازرگانی یزد به نمایندگی از اتاق های بازرگانی کشور و موسسه آموزشی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران با همکاری انجمن های صنعتی و علمی تشکل ها و دانشگاه ها و مراکز علمی آموزشی استان این همایش را برای نخستین بار در کشور برگزار می کند.

همچنین در این همایش 5 پنل تخصصی پیش بینی شده است که با موضوعات نحوه ارتقای فرهنگ کار در جامعه، راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاه ها در صنعت، راهکارهای استفاده از کارآفرینان در دانشگاه ها، تنگناهای پیش روی مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه، و نیز تبین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه ارائه خواهد شد.

برنامه ریزی منطقه ای آمایش سرزمین ویژه استان یزد نیز از دیگر مباحثی است که در این همایش به آن پرداخته می شود.

از زمان فراخوان ارائه آثار به دبیرخانه همایش 50 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است که 22 مقاله طی دو روز به صورت پوستر و سخنرانی ارائه می شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد پنل تخصصی تبین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه را عنوان پایلوت در یزد اجرا خواهد کرد و نتیجه آن را سال آینده در در همایش بعدی اعلام می کند.

به گزارش مهر، از دیگر برنامه های این همایش سخنرانی اساتید دانشگاه ها و برپایی نمایشگاهی از دستاوردهای آموزشی اتاق های بازرگانی سراسر کشور است.