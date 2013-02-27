به گزارش خبرنگار مهر، نبود سالن های تخصصی تئاتر در تبریز معضلی است که پایانی ندارد و در سایه آن همواره ناهماهنگی و مشکلات بسیاری برای هنرمندان و مخاطبان آن بوجود می آید.

در این میان نمایش "لیلی و مجنون" که از همان روز های اول مخاطبان بسیاری در تبریز پیدا کرد هم از آسیب این معضل در امان نماند و به دلیل پارازیت برنامه های مختلف فرهنگی و تعطیلی های مداوم این نمایش، اجرای آن به طور کلی متوقف شد.

کارگردان و نویسنده نمایش لیلی و مجنون در این خصوص می گوید: اجرای نمایش لیلی و مجنون به دلیل بی برنامگی و نبود سالن در تبریز متوقف می شود.

علی اصغر مغنی میلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تشریح می کند: متاسفانه سالن تئاتر خانه فرهنگ محدودیت های بسیاری داشته و برای این نمایش مناسب نبود و تنها در سالن 29 بهمن امکان اجرا وجود داشت که در 28 روز لیلی و مجنون با 10 روز تعطیلی مواجه شد.

وی ادامه می دهد: ترافیک برنامه های فرهنگی در ایام روزهای پایانی سال در تبریز افزایش یافته و برای پوشش دادن آنها مسئولان متاسفانه دیواری کوتاه تر از لیلی و مجنون پیدا نکرده و به صورت پی در پی به بهانه برگزاری برنامه های جانبی مختلف همچون کنسرت کارگاهی این نمایش را یک تا چند روز تعطیل می کنند.

میلانی با تاکید بر اینکه متوقف شدن اجرای لیلی و مجنون به دلیل مشکل سالن است، اضافه می کند: در کنار برنامه های مختلف که باعث تعطیلی نمایش می شوند، روزهای پنج شنبه و جمعه هم سالن نداریم و این درحالیست که این روزها بهترین روزهای ایام هفته برای اجرا هستند.

وی می گوید: از خانه به دوشی خسته شدیم و دکور نمایش سنگین بوده و هر چهارشنبه شب باید دکور را جمع کرده و شنبه صبح آن را برپا کنیم که تازه دوباره باید آن را برای سه روز کنسرت کارگاهی جمع کنیم، با این حساب از این به بعد برای نمایش هایم باید خودم سالن بسازم!

کارگردان و نویسنده نمایش لیلی و مجنون، با اشاره به اینکه در تهران دیگر سالن ها تخصصی شده اند، تصریح می کند: با این آشفتگی بسیاری از مخاطبان این نمایش با درهای بسته مواجه شده و در جریان این تعطیلی های بی برنامه مخاطبان خود را از دست داده ایم.

وی یاد آور می شود: گرچه برای این نمایش تبلیغات زیادی انجام نشد اما از سومین روز اجرای آن با استقبال بسیار خوبی مواجه شدیم و به صورت میانگین روزانه 120 بلیت فروخته می شد اما این بی برنامگی ها و تعطیلی های ناغافل مخاطبان را سرگردان کرد و در واقع کنسل کردن های وقت و بی وقت نمایش توهین به مخاطب است.

میلانی تاکید می کند: نمایش لیلی و مجنون به دلیل نوع دکورش امکان اجرا در دیگر سالن های شهر نداشت اما سالن های زیادی برای سخنرانی های وقت و بی وقت، برای کنسرت کارگاهی و ... وجود دارد که می توانستند این نمایش را تعطیل نکنند و دیگر برنامه ها را در سالن های موجود برگزار کنند.

کارگردان و نویسنده نمایش لیلی و مجنون با اشاره به اینکه اجرای 28 روزه لیلی و مجنون به صورت منقطع تنها 15 روز در تبریز اجرا شد، اظهار می دارد: برنامه بعدی گروه نمایش اجرای لیلی و مجنون در شهر ارومیه و پس از آن در تهران است.

وی ادامه می دهد: برنامه های ارومیه نسبت به تبریز تراکم کمتری داشته و برنامه ریزی کردن در آنجا راحترتر است و برای آنها یک هفته اجرا را در نظر گرفته ایم و اردیبهشت ماه با لیلی و مجنون به تهران رفته و 20 روز هم مهمان شهروندان تهرانی خواهیم بود.

میلانی همچنین اضافه کرد: خرداد ماه با لیلی و مجنون به ترکیه و باکو خواهیم رفت.