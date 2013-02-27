ساماندهی 1400 دستگاه خودرو عمومی در ناوگان حمل و نقل اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی استان تصریح کرد: این تعداد وسایط نقلیه در قالب چهار شرکت مسافربری از 25 اسفند ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه به منظور کنترل ترافیک پایانه ها پیش فروش اینترنتی بلیط از 10 بهمن آغاز شده است، اضافه کرد: فروش حضوری بلیط نیز از 10 اسفند ماه آغاز به کار کرده است.

علی اکبری از افزایش 20 درصدی قیمت بلیط خبر داد و افزود: این افزایش به صورت ملی است و پس از تعطیلات مجددا قیمتها به نرخ سابق باز خواهد گشت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تاکید کرد: در حال حاضر ناوگان کمکی نیز داریم که در صورت نیاز وارد چرخه جابه جایی مسافر خواهد شد.

به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان به منظور تکریم ارباب رجوع به تعداد 9 هزار برگ نظر سنجی نیز در بین مسافران توزیع خواهد شد.

مسافرگیری خارج از ترمینال ممنوع است

وی در خصوص مسافر گیری اتوبوسها در میادین خارج از ترمینال نظیر میدان علی سرباز اضافه کرد: مسافر گیری در خارج از پایانه ممنوع بوده و با راننده خاطی برخورد خواهد شد.

علی اکبری با بیان اینکه این موضوع موجب بی نظمی و ایجاد چهره نامساعد در ورودی شهر می شود، ادامه داد: جهت کنترل این مهم دوربینهایی در این میدان نصب شده که به صورت مداوم در حال رصد اطراف میدان است.

وی همچنین از افزایش تعداد دوربینهای مرکز مدیریت راهها به تعداد 34 مورد خبر داد و یادآور شد: این دوربین ها به صورت 24 ساعته وضعیت محورهای مواصلاتی استان را گزارش می دهد.

به گفته مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سه مرکز معاینه فنی نیز در طول تعطیلات نوروز جهت استفاده رانندگان فعال شده است.

تکدی گری در پایانه اردبیل کنترل شود

در این جلسه همچنین معاون امور عمرانی استانداری اردبیل با انتقاد از وجود متکدیان در پایانه مسافربری اردبیل خواستار ساماندهی این افراد شد.

کمال الدین میرجعفریان با بیان اینکه مسافر در بدو ورود وارد پایانه می شود، ادامه داد: برای ارائه چهره مثبت از استان ضروری است مبادی ورودی شهر مانند پایانه ها ساماندهی شود.

وی همچنین خواستار ارزیابی شرکتهای مسافربری و نمره دهی برمبنای مشتری مداری و رعایت قوانین و مقررات شد و تاکید کرد: ضروری است از شرکتهای برتر در این حوزه تقدیر شود.

میرجعفریان به ضرورت ساماندهی مسافرگیری خارج از پایانه خبر داد و عنوان کرد: در صورتی که شرکتی با وجود تذکر اقدام به این کار نماید ضروری است برخورد قانونی صورت گیرد.