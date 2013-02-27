به گزارش خبرنگار مهر، انسان از طریق به اشتراک گذاری دانش و معرفت توانسته به رشد و شکوفایی دانش مدد رساند. اگرچه این موضوع تماماً تحقق یافتنی نیست ولی ضرورت به اشتراک گذاری دانش و معرفت امروزه بیش از گذشته اهمیت یافته است.

پروفسور چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای آمریکا و فیلسوف دین معاصردرخصوص اهمیت و ضرورت به اشتراک گذاری دانش در دوران کنونی به خبرنگار مهر گفت: امروزه با افزایش وابستگی متقابل جوامع اهمیت و ضرورت به اشتراک گذاری دانش بیش از گذشته احساس می شود.

وی افزود: جوامع کنونی چنان به هم گره خورده‌اند که تغییر و تحول در گوشه‌ای از دنیا به سایر جوامع نیز اثرگذار است.

مؤلف "راهنمای آکسفورد درباره الهیات" تأکید کرد: همین افزایش تعاملات و ارتباطات بین‌المللی باعث شده تا لزوم درک فرهنگهای مختلف مهمتر از گذشته شود. برای اینکه بتوان وارد دنیای تجارت در دنیای به هم وابسته کنونی شد دانستن قواعد و قوانین اقتصاد بین‌الملل به تنهایی کافی نیست و آگاهی از فرهنگهای کشورها نیز حائز اهمیت است.

وی یادآور شد: امروزه شبکه‌های اینترنتی باعث شده تا انسانها بتوانند دانش خود را در سطح وسیعتری به اشتراک بگذارند و دیگران را نیز با داشته‌های علمی خود سهیم کنند.

استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در ادامه یادآور شد: این باعث خواهد شد تا متفکران و متخصصان سایر کشورها در یک زنجیره به هم پیوسته قرار گیرند و از دستاوردهای یکدیگر بهره ببرند و نهایتاً بتوانند نیازهای جوامع انسانی را رفع کنند.

وی تأکید کرد: در حال حاضر شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی تخصصی به طور فزاینده‌ای بسط و گسترش پیدا کرده‌اند. این موضوع سبب شده تا نوعی رقابت نیز بین آنها به وجود آید و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تسهیل شود.

فیلسوف دین معاصر تصریح کرد: بسیاری از این سایتها نیز به طور مجانی دست به این اقدام می زنند. آنچه باعث شده تا چنین روندی شتابان شود به هم گره خوردن نیازها و مسائل جوامع مختلف بشری است.

این فیلسوف آمریکایی در پایان تصریح کرد: امروز تحقیق در حوزه محیط زیست علاوه بر یک جامعه هدف می تواند برای جوامع دیگر نیز قابل استفاده شود. برگزاری روزافزون سمینارها و همایشهای بین‌المللی و تضارب آراء در آنها از همین نیاز نشأت گرفته است.

چارلز تالیافرو استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، کلمبیا و نتردام آمریکا بوده است. تالیافرو در حال حاضر استاد فلسفه کالج سنت اولاف در مینه‌سوتای آمریکاست. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین، تاریخ مختصر روح، راهنمای راتلج درباره خداشناسی و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار می‌روند. او از فیلسوفان برجسته معاصر به شمار می‌رود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است. وی دانش آموخته دانشگاه براون و هاروارد است. وی عضو انجمن فیلسوفان امریکاست.