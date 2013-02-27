گندم فاسد وارد اردبیل نشده است/مصرف 11 هزار تن گندم قارچی در بخش صنعت

عباس کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شائبه واردات گندم فاسد کذب بوده و تمامی گندم وارداتی توسط دولت و با نظارت مستمر انجام می شود.

وی با بیان اینکه مصرف سالانه گندم در اردبیل 220 تا 250 هزار تن است، اضافه کرد: نزدیک به 45 درصد از گندم استان توسط تولیدات داخلی تامین شده و مابقی وارداتی است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل اضافه کرد: اگر گندم خارج از استانداردها به استان بیاید در ابتدا نمونه گیری و آزمایش کیفی شده و سپس وارد چرخه مصرف می شود.

به گفته کریمی این آزمایشات توسط آزمایشگاههای مجهز مستقر در شرکت غله، سیلوها و کارخانه های آرد سازی انجام می شود.

گندم قارچی پارس آباد از چرخه مصرف خارج شد

وی در خصوص گندمهای قارچی منطقه پارس آباد که در سال گذشته تولید شده بود، اضافه کرد: این گندمها پس از شناسایی جمع آوری و از فروش آن ممانعت شد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی منطقه اردبیل با بیان اینکه برای جلوگیری از ضرر کشاورز حدود 11 هزار تن گندم قارچی از کشاورز خریداری شد، ادامه داد: این مقدار گندم در انبار جداگانه ای در قرنطینه نگهداری شده است.

وی اضافه کرد: در نهایت گندم قارچی برای مصارف صنعتی از جمله چسب کفش، چسب چوب و الکل سازی به کارخانه های مرتبط منتقل شد.

کریمی افزود: بخشی از این گندم جهت تولید الکل به کارخانه های الکل سازی جمهوری آذربایجان صادر شده است.