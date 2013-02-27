لزوم تقویت زیرساخت های فرهنگی کردستان/ تبلیغات اسلامی به دنبال ترویج فرهنگ دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری سه شنبه شب در جمع پرسنل شاغل در اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان و خانواده های آنها اظهار داشت: تلاش برای تقویت و ایجاد زیرساخت های فرهنگی در کردستان ضروری است و در راستای عملی کردن این مهم سازمان تبلیغات اسلامی طی سه سال اخیر اقدامات بسیار خوبی را اجرایی کرده است و انتظار می رود که این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: به دنبال سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان کردستان ایجاد زیرساخت های فرهنگی نیز به عنوان یکی از برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه طی سه سال اخیر با استفاده از اعتبارات این سفر پرخیر و برکت اقدامات و برنامه های بسیار خوبی در این زمینه اجرایی و عملیاتی شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه ساخت مجتمع فرهنگی در سنندج و سایر شهرستان های استان یک اقدام قابل توجه برای تقویت فعالیت های فرهنگ دینی به شمار می رود، بیان کرد: انتظار می رود که با ایجاد این امکانات و زیرساخت های مورد نیاز شاهد فعالیت ها و برنامه های بهتری در استان کردستان باشیم.

وی با اشاره به اینکه مجتمع فرهنگی نور سنندج بهترین مکان برای تقویت فعالیت های فرهنگی و دینی به شمار می رود، یادآور شد: ایجاد بیش از چهار هزار و 300 متر مربع فضای فرهنگی در یکی از بهترین نقاط شهر سنندج این امکان را فراهم کرده تا مردم نیز بتوانند از برنامه های این بخش به خوبی استفاده کنند.

حجت الاسلام صفی یاری در ادامه سخنان خود ترویج فرهنگ دینی را اولویت اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور به ویژه استان کردستان عنوان کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی یک نهاد مقدس دینی و انقلابی است که به همین دلیل باید تمامی پرسنل آن الگوی عینی برای جامعه باشند و در راستای اجرایی فعالیت های منظور شده از هیچ کوشش و تلاشی دریغ نکنند.

وی ضمن تقدیر از تلاش کلیه پرسنل تبلیغات اسلامی استان کردستان و خانواده های آنها افزود: اقدامات صورت گرفته طی سه سال اخیر باعث ایجاد یک تحول جدی در اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان شده است و انتظار می رود که همه همکاران با تلاش و جدیت بیشتر در راستای اجرایی کردن برنامه های کاری همکاری و مشارکت داشته باشند.

در این مراسم علاوه بر اجرای برنامه های فرهنگی از پرسنل شاغل در اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و خانواده های آنها تقدیر و تجلیل شد.