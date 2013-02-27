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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۱

اواخر اسفندماه؛

تیم والیبال نوجوانان ترکیه به ایران سفر می‎کند

تیم والیبال نوجوانان ترکیه به ایران سفر می‎کند

تیم والیبال زیر 19 سال ترکیه به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی و انجام دیدارهای دوستانه اواخر اسفند ماه به ایران کشورمان سفر می‌کند.

گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، فدراسیون والیبال ترکیه پیش از این  با ارسال نامه‌ای خوستار حضور در ایران برای برگزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی شده بود. در همین راستا مسئولان والیبال ایران پس از انجام بررسی‌های لازم موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.

بر این اساس طی روزهای 22 تا 27 اسفندماه اردوی تدارکاتی تیم والیبال زیر 19 سال ترکیه در ایران برگزار می‌شود.

تیم والیبال زیر 19 ترکیه مانند ایران برای حضور در مسابقات جهانی مکزیک آماده می شود.

کد مطلب 2007368

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