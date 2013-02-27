اعتبارات بخش کشاورزی در مسیر درست تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان اظهار داشت: تسهیلات 5 تا 10 میلیون تومانی را برای اشتغال مددجویان کمیته امداد پرداخت شود.
وی افزود: طرحهایی که در کارگروه توسعه کشاورزی برای دریافت تسهیلات مصوب می شوند باید نسبت های شهرستانی رعایت شود.
استاندا مازندران یادآور شد: طرحهایی که توجیه اقتصادی در بخش کشاورزی دارد بانک های عامل نسبت به پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.
طاهایی افزود: هزار هکتار از اراضی شیبدار در استان برای زراعت چوب و اشتغال دانش اموختگان بخش کشاورزی به باغ تبدیل شده است.
وی گفت: 42 کارخانه لبنی در سطح وجود دارد که تنها 16 واحد ان فعال است.
پرداخت 78 درصد تسهیلات بخش کشاورزی
مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران گفت: 78 درصد طرحهای کشاورزی در مازندران تسهیلات پرداخت شد.
علی اصغر محمدی با بیان اینکه 50 درصد اعتبار طرح توسعه کشاورزی از منابع بانک کشاورزی است،گفت:در حال حاضر بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات درکشور رتبه دهم قرار دارد .
وی گفت: شش هزار طرح توسط کارگروه توسعه کشاورزی به بانک ارسال شده است که همکاران بنده برای هر طرح دو قرارداد را انعقاد کردند.
محمدی افزود: بانک کشاورزی مازندران بون نظارت و کارشناسی هیچگونه تسهیلاتی به طرحهای تولیدی پرداخت نمی کند
مدیر کل کمیته امدادامام خمینی (ره) گفت: 10 هزار واحد دامداری توسط مددجویان مازنی اداره می شود که دارای 12 هزار راس دام هستند.
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