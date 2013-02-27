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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

طاهایی خواستار شد:

اعتبارات بخش کشاورزی در مسیر درست تخصیص یابد

اعتبارات بخش کشاورزی در مسیر درست تخصیص یابد

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران خواستار تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی در مسیر درست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی استان اظهار داشت: تسهیلات 5 تا 10 میلیون تومانی را برای اشتغال مددجویان کمیته امداد پرداخت شود.

وی افزود: طرحهایی که در کارگروه توسعه کشاورزی برای دریافت تسهیلات مصوب می شوند باید نسبت های شهرستانی رعایت شود.

استاندا مازندران یادآور شد: طرحهایی که توجیه اقتصادی در بخش کشاورزی دارد بانک های عامل نسبت به پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.

طاهایی افزود: هزار هکتار از اراضی شیبدار در استان برای زراعت چوب و اشتغال دانش اموختگان بخش کشاورزی به باغ تبدیل شده است.

وی گفت: 42 کارخانه لبنی در سطح وجود دارد که تنها 16 واحد ان فعال است.

پرداخت 78 درصد تسهیلات بخش کشاورزی

مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران گفت: 78 درصد طرحهای کشاورزی در مازندران تسهیلات پرداخت شد.

علی اصغر محمدی با بیان اینکه  50 درصد اعتبار طرح توسعه کشاورزی از منابع بانک کشاورزی است،گفت:در حال حاضر بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات درکشور رتبه دهم قرار دارد .

وی گفت: شش هزار طرح توسط کارگروه توسعه کشاورزی به بانک ارسال شده است که همکاران بنده برای هر طرح دو قرارداد را انعقاد کردند.

محمدی افزود: بانک کشاورزی مازندران بون نظارت و کارشناسی هیچگونه تسهیلاتی به طرحهای تولیدی پرداخت نمی کند

مدیر کل کمیته امدادامام خمینی (ره) گفت: 10 هزار واحد دامداری توسط مددجویان مازنی اداره می شود که دارای 12 هزار راس دام هستند.

کد مطلب 2007369

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