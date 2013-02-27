بهره برداری از طرح جامع امامزاده بی بی زبیده خاتون/ پیشرفت 20 درصدی

حجت الاسلام حمید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را یک میلیارد و 400 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: طرح جامع این بقعه متبرکه با بیش از هفت هزار متر مربع مساحت در سه طبقه مجزا شامل حسینیه،فضاهای فرهنگی و رفاهی در حال اجرا می باشد

وی با بیان اینکه این بقعه متبرکه در جاده نراق – دلیجان واقع شده و زیارتگاه مشتاقان به خاندان و نوادگان اهل بیت (ع) می باشد ادامه داد: نام آن حضرت فاطمه الصغری و لقب آن بزرگوار زبیده خاتون دختر ۹ ساله امام جواد (ع) و خواهر امام علی نقی و عمه امام حسن عسگری(ع) می باشد.

حجت الاسلام کرمی اظهار داشت: آن بانوی پاک چون در مدینه تحدید به قتل می شوند به اتفاق یاران و بنی هاشمیان که کاروان آنها حدود ۴۰۰ نفر بوده اند به سوی ایران هجرت می نمایند تا به اصفهان می رسند و سپس مسیر را تغییر داده و به سوی قم حرکتشان را ادامه می دهند و در سه منزلی قم (اطراف نراق-دلیجان) در محاصره حاکمان بنی عباس در آمده و شهید می شوند.

وی همچنین اذعان داشت: آن حضرت با نفر بانو که گفته می شود از نوادگان امام موسی ابن جعفر(ع) می باشند به اتفاق به قله کوه رفته و در آنجا شهید می شوند.

گفتنی است یاران آن حضرت بیشتر زنانند و قتلگاه آنها در درّه جنوبی حرم می باشد.