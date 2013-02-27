  1. استانها
  2. مرکزی
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

طی دو سال آینده/

بهره برداری از طرح جامع امامزاده بی بی زبیده خاتون/ پیشرفت 20 درصدی

بهره برداری از طرح جامع امامزاده بی بی زبیده خاتون/ پیشرفت 20 درصدی

اراک – خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف شهرستان دلیجان با بیان اینکه فاز اول امامزاده ه بی بی زبیده خاتون تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است گفت:این طرح جامع در دو سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حجت الاسلام حمید کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح را یک میلیارد و 400 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: طرح جامع این بقعه متبرکه با بیش از هفت هزار متر مربع مساحت در سه طبقه مجزا شامل حسینیه،فضاهای فرهنگی و رفاهی در حال اجرا می باشد

وی با بیان اینکه این بقعه متبرکه در جاده نراق – دلیجان واقع شده و زیارتگاه مشتاقان به خاندان و نوادگان اهل بیت (ع) می باشد ادامه داد: نام آن حضرت فاطمه الصغری و لقب آن بزرگوار زبیده خاتون دختر ۹ ساله امام جواد (ع) و خواهر امام علی نقی و عمه امام حسن عسگری(ع) می باشد.

حجت الاسلام کرمی اظهار داشت: آن بانوی پاک چون در مدینه تحدید به قتل می شوند به اتفاق یاران و بنی هاشمیان که کاروان آنها حدود ۴۰۰ نفر بوده اند به سوی ایران هجرت می نمایند تا به اصفهان می رسند و سپس مسیر را تغییر داده و به سوی قم حرکتشان را ادامه می دهند و در سه منزلی قم (اطراف نراق-دلیجان) در محاصره حاکمان بنی عباس در آمده و شهید می شوند.

وی همچنین اذعان داشت: آن حضرت با نفر بانو که گفته می شود از نوادگان امام موسی ابن جعفر(ع) می باشند به اتفاق به قله کوه رفته و در آنجا شهید می شوند.

گفتنی است یاران آن حضرت بیشتر زنانند و قتلگاه آنها در درّه جنوبی حرم می باشد.

کد مطلب 2007370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها