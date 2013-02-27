اجرای طرح اسکان مادران باردار ساکن در مناطق صعب العبور اردبیل

فرهاد پورفرضی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: این طرح با هدف دسترسی راحت مادران باردار به بیمارستان به دلیل سکونت در منطقه صعب العبور که فاقد امکانات درمانی برای زایمان بوده در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح مادران باردار در ماههای پایانی بارداری با یک همراه در ساختمانهای در نظر گرفته شده به این منظور اسکان یافته و پس از زایمان به محل سکونت خود باز می گردند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تاکنون پنج مادر باردار در اردبیل به این شکل اسکان یافته اند.

تشدید برخورد با سقط جنین غیر قانونی در اردبیل

وی همچنین از تشدید برخورد با سقط جنین غیر قانونی در استان خبر داد و یادآور شد: با موارد گزارش شده سقط جنین غیر قانونی در این استان، به شدت برخورد می شود.

پورفرضی با تاکید به برخورد قانونی با یک پرونده تخلف اضافه کرد: مجوز سقط جنین توسط پزشکی قانونی صادر می شود و در صورتی که فرد مجوز نداشته باشد، عمل وی تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: مطالعاتی برای علل افزایش سقط جنین در سالهای اخیر انجام نشده و به نظر می رسد بیشتر موارد قانونی به دلیل نقص عضو جنین است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین با یادآوری اجرای طرح زایمان بی درد در بیمارستان علوی اردبیل ادامه داد: این طرح می تواند زایمان راحت و طبیعی را برای مادر فراهم کند.

به گفته وی بیمارستان علوی بیمارستان معین زنان و زایمان استان بوده و با ارائه خدمات تخصصی در این حوزه می تواند رضایت شهروندان را فراهم سازد.