مصححين قرآن كريم با آيت الله صافي گلپايگاني ديدار كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، شركت كنندگان در دوره آموزشي مصححين قرآن كريم ، طي اردويي آموزشي - زيارتي به شهر مقدس قم سفر كرده و ضمن بازديد از چاپخانه قرآن كريم ، با روند ليتوگرافي ، چاپ و صحافي قرآن آشنا شده و سپس با آيت لله صافي گلپايگاني ديدار كردند .

در اين ديدار آيت الله گلپايگاني ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به رشته هاي مختلف علوم قرآني ، نظارت بر چاپ و نشر و تصحيح قرآن كريم را امري اجتناب ناپذير اعلام كرد .

سازمان دارالقرآن الكريم در راستاي يكي از وظايف خود در راستاي نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و بمنظور ارتقاي سطح كيفي آن ، دوره آموزشي تصيحح قرآن كريم را برگزار مي كند.

آموزش تصحيح ، آشنايي با تاريخ قرآن كريم ، آشنايي با ترجمه قرآن كريم و مسئله چاپ ، ليتوگرافي و صحافي قرآن از جمله مباحثي است كه در اين دوره تدريس خواهد شد .

افزايش اطلاعات عمومي و ارتقاء سطح علمي و توان عملي مصححين ، از ديگر اهداف برگزاري اين دوره آموزشي از سوي دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم است .

دوره آموزشي فوق ويژه مصححاني است كه بصورت پروژه اي و مقطعي و يا دائم با دفتر نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم سازمان دارالقرآن ، همكاري دارند .

پس از انجام آزمون به قبول شدگان گواهينامه مصحح قرآن كريم اعطا مي شود .