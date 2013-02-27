تقاضای گفتگوی آمریکا با تهران صادقانه نیست/ تحریمهای غرب نتیجه عکس دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین موسویان ، دیپلمات و مذاکره کننده ارشد هسته ای سابق ایران در گفتگو با روزنامه اتریشی "دی پرسه" اظهار داشت: هیچ دلیلی برای حمله نظامی به ایران وجود ندارد. تا زمانی که ایران بمب هسته ای نساخته است هیچ توجیهی وجود ندارد که حتی در این باره سخن بگوییم. حتی اگر کشوری تصمیم بگیرد که از قرارداد ان پی تی خارج شود و بمب هسته ای بسازد باز هم هیچ دلیلی برای حمله به این کشور وجود ندارد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ایران هماهنگ با آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کرده، غنی سازی اورانیوم را محدود کرده و اقداماتی را در پیش گرفته تا شک غرب نسبت به برنامه های اتمی خود را کاهش دهد. دلیل اینکه چرا هیچ پیشرفتی در مذاکرات به دست نیامده است واضح است و آن این است که دستهای اعضای 5+1 خالی است و هیچ چیزی برای ارائه دادن ندارند.

موسویان در ادامه خاطر نشان کرد که 5+1 بسته های عملی برای شفاف سازی بیشتر و محدود کردن غنی سازی اورانیوم تهران ارائه داده است؛ اگر این گونه اقدامات با به رسمیت شناختن حقوق هسته ای ایران و لغو تحریمها همراه شود قابل قبول است.

وی در ادامه با اشاره به فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرام بودن تولید سلاح هسته ای تصریح کرد که برای اطمینان بخشی به غربیها این فتوا می تواند در پارلمان به صورت یک قانون درآید. در جنگ عراق زمانی که بیش از 100 هزار ایرانی با سلاح های شیمیایی کشته و یا مجروح شدند ایران به دلایل مذهبی هیچ گونه انتقام گیری با سلاح های کشتار جمعی را مد نظر قرار نداد.

سید حسین موسویان در ادامه خاطر نشان کرد: رهبری ایران مذاکرات با آمریکا را رد نکرده است بلکه پیغام ایشان این است که اگر واشنگتن به تهدیدات خود علیه تهران پایان دهد، ایران برای گفتگوهای مستقیم با آمریکا آماده است.

وی افزود: تهدیدات غرب علیه ایران نشانه این است که تقاضای گفتگوی واشنگتن با ایران صادقانه و جدی نیست.

سید حسین موسویان همچنین خاطر نشان کرد که انتخابات ریاست جمهوری در ایران هیچ تغییر اساسی در مواضع ایران در برنامه اتمی اش ایجاد نخواهد کرد.

وی در ادامه تصریح کرد که قطعنامه های غرب علیه تهران تاثیر معکوس داشته است. در سال 2005 و قبل از تصویب تحریم‎های شدید غرب ایران 1000 سانتریفیوژ داشت اما امروز 10 هزار عدد دارد. پیش از این، ایران اورانیوم را تا 3.5 درصد غنی سازی می کرد اما امروز به مرز 20 درصد رسانده است. فشارهای بیشتر غرب تنها ظرفیت برنامه های اتی ایران را افزایش می دهد.