نگرش جامی در داستان یوسف و زلیخا، تمثیلی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «اشکال یک اسطوره، گونهگونی شخصیت ادبی حضرت یوسف» در آستانه دومین سالگرد درگذشت دکتر سعید اربابشیرانی نویسنده این اثر، سهشنبه شب 8 اسفند با حضور ابوالحسن نجفی، رضا نیلیپور، مجدالدین کیوانی، فرزان سجودی و علیاصغر محمدخانی در موسسه فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
فرزان سجودی در این نشست گفت: در این جلسه گفته شد که سعید ارباب شیرانی علاقه زیادی به تدریس نقد ادبی داشت. میخواهم این موضوع را کمی بسط بدهم و بگویم تدریس نقد ادبی فقط تدریس یک درس نیست بلکه تربیت یک انسان منتقد و پژوهشگر است که به نظر میرسد مقابل انسان ستایشگر و منفعل قرار میگیرد. ما هم از همین کلاسها یاد گرفتیم که پرسشگر باشیم. ارباب شیرانی همین پرسشگری فعال را در کتاب «اشکال یک اسطوره، گونهگونی شخصیت ادبی حضرت یوسف» به کار گرفته است. این کتاب پر است از پرسشهای دیگر که محققان و پژوهشگران باید به آنها پاسخ بدهند و بر آنها شرح و تقریر بنویسند.
وی افزود: این اشکال یا نقطه منفی نیست که کتاب پرسشهای دیگری دارد بلکه برجستگی و امتیاز متنی است که درون خود بذر یک متن دیگر را دارد. این کتاب، بررسی تطبیقی روایتهای متفاوتی است که درباره قصه حضرت یوسف(ع) آمده است. مبنای این داستانها هم تورات است و هم قرآن ولی کتاب کمتر در این دو مبنا متوقف شده و به سمت دو سنت حرکت کرده است که نام یکی را خوانش غربی و نام دیگری را خوانش و سنت شرقی داستان یوسف نامیده است. مطالعه شرقی قصه یوسف هم به طور بارز در منظومه یوسف و زلیخای جامی دیده میشود.
این نشانهشناس ادامه داد: چون این کتاب در دانشگاه پرینستون نوشته شده است، بنا بر این گذاشته شده که محققان غربی به منابع خودشان دسترسی داشته و با آنها آشنا هستند اما با منابع و ماخذ شرقی قصه یوسف آشنایی ندارند. وقتی کتاب را میخواندم به این فکر میکردم که همین الان میشود چند رساله دیگر از آن بیرون آورد. سعید ارباب شیرانی که استاد نقد ادبی است، در کتابش به ما نشان میدهد که کلیگویی نکنیم و کتابش هم نمونه بسیار خوبی از نگاه جزئینگر و خوانش دقیق و تحلیلی متن است، یعنی همانکاری که در نقد ادبی باید انجام داد.
مترجم کتاب «مبانی نظریه ادبی» گفت: از یک استاد نقد ادبی هم همین انتظار میرود که کلیگویی نکند. از این منظر کتاب کاملا خواندنی است. مهمترین نتیجه نظری که ارباب شیرانی در خوانش یوسف و زلیخانی جامی به دست میدهد، این است که این اثر یک روایت قرآنی فارسی است. یعنی متنی است که در درون متن دیگری بیرون آمده و به عبارت دیگر از دل یک گفتمان، گفتمان دیگری که تصوف باشد، بیرون آمده است. یعنی کسی که بخواهد این متن را بررسی کند، باید چندین گفتمان را بررسی کند.
سجودی گفت: یکی از داستانهای یوسفی که ارباب شیرانی در کتابش معرفی کرده است، در قرن 17 میلادی نوشته شده است. نویسنده در آن دوران، یوسف را در گفتمان رنسانی قرار داده و او را چون پادشاهی قدرتمند میبیند؛ یعنی یک وضعیت بینابینی. ارباب شیرانی میگوید شخصیت یوسف در این نوع نگرش، حلقه واسط و بینابین خداوند، عرش و آسمانها با زمین است و در واقع یک نجاتدهنده است. چون باعث نجات قوم از قحطی میشود.
وی گفت: اما خوانشی که جامی در داستان یوسف دارد و سراغ داستان یوسف و زلیخا رفته، با دو دیدگاه غربی دیگری که در کتاب معرفی شدهاند، تفاوت دارد. دیدگاه جامی در واقع نگرشی صوفیانه است و یوسف را پادشاه نمیداند بلکه او را به صورت یک تمثیل میبیند.
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