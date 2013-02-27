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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۳

جمعه زاده خبر داد:

آغاز طرح ضربتی لکه گیری و تنظیف معابر منطقه آزاد اروند

آغاز طرح ضربتی لکه گیری و تنظیف معابر منطقه آزاد اروند

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر خدمات شهری منطقه آزاد اروند از اجراي طرح ضربتی آسفالت كنده‌ كاریهای معابر منطقه بریم در منطقه آزاد اروند در آستانه نوروزخبر داد.

عادل جمعه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش رو داشتن ایام نوروز و حضور جمع کثیری از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور در این مناطق افزود: با انجام این طرح، تمامی معابر منطقه دهکده بریم در اسفند ماه سال جاری لکه گیری می شود.

وی در خصوص نخاله برداری و تسطیح اراضی منطقه اظهار کرد: بهسازی پیاده روها، ترمیم نوارهای حفاری نیز بخش دیگری از این طرح خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای این طرح و زیباسازی محیط شهری در هنگام ورود مسافران نوروزی به شهر شاهد محیطی مناسبت و زیبا باشیم.

جمعه زاده تصریح کرد: مسئولان منطقه آزاد اروند درتلاشند تا با ارايه بهترين خدمات به مسافران نوروزی، خاطراتی شيرين و به ياد ماندنی از این ايام در ذهنشان به یادگار بماند.
 
منطقه آزاد اروند در شمالغربی خلیج فارس به وسعت 172 کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می باشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

کد مطلب 2007392

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