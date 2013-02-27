آغاز طرح ضربتی لکه گیری و تنظیف معابر منطقه آزاد اروند

عادل جمعه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش رو داشتن ایام نوروز و حضور جمع کثیری از میهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور در این مناطق افزود: با انجام این طرح، تمامی معابر منطقه دهکده بریم در اسفند ماه سال جاری لکه گیری می شود.



وی در خصوص نخاله برداری و تسطیح اراضی منطقه اظهار کرد: بهسازی پیاده روها، ترمیم نوارهای حفاری نیز بخش دیگری از این طرح خواهد بود.



وی ابراز امیدواری کرد تا با اجرای این طرح و زیباسازی محیط شهری در هنگام ورود مسافران نوروزی به شهر شاهد محیطی مناسبت و زیبا باشیم.



جمعه زاده تصریح کرد: مسئولان منطقه آزاد اروند درتلاشند تا با ارايه بهترين خدمات به مسافران نوروزی، خاطراتی شيرين و به ياد ماندنی از این ايام در ذهنشان به یادگار بماند.



منطقه آزاد اروند در شمالغربی خلیج فارس به وسعت 172 کیلومتر مربع در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است و دارای مرز مشترک میان کشورهای عراق و کویت می باشد این منطقه با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.