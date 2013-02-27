نصب دستگاه پردازش پسماندهای شهری در آبادان/کاهش 30 درصدی پسماندهای شهری

جلیل رهبان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای خرید این دستگاه مبلغ 400 میلیون ریال پرداخت شده است.



وی با اشاره به ایجاد زمینه اشتغال برای حدود 30 نفر با شروع به کار این دستگاه از صرفه جویی در خصوص هزینه سوخت خودروهای حمل زباله، افزایش سطح خدمات شهری و کاهش پسماندهای شهری به عنوان مزایای به کارگیری این دستگاه یاد کرد.



رهبان اظهار کرد: استفاده از این دستگاه، سبب کاهش 30 درصدی پسماندهای شهری به صورت بهداشتی می شود ضمن اینکه از باقیمانده پسماندها می توان در تولید انرژی و کود کمپوست (برای فضای سبز) استفاده کرد.



مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند آبادان با اشاره به مهیا شدن زمینه راه اندازی کارخانه کمپوست یادآور شد: کارخانه کمپوست آبادان سال آینده احداث و به بهره برداری می رسد.



رهبان در ادامه گفت: آبادان دبیرخانه منطقه دو استان خوزستان در مدیریت پسماند محسوب می شود که شهرهای آبادان، خرمشهر، مینوشهر، چوئبده، دارخوین، شادگان و اروندکنار را تحت پوشش دارد.



وی ابراز امیدواری کرد تا شهرداریهای این شهرها با توجه به نگاه ویژه دولت به شهرداریهای مرزی و ساحلی، در خصوص جمع آوری و ارائه اطلاعات و آمار پسماندهای شهری خود با این مدیریت همکاری کنند.



رهبان با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در جهت بهبود وضعیت پسماندهای شهری افزود: در این راستا به همکاری و همراهی تمامی مسئولان و مردم نیاز داریم.



وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در بخش آموزشی اظهار کرد: آموزشها در دو بخش شهروندی و گروههای خدماتی شهرداری انجام شد.



مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند آبادان تصریح کرد: در این راستا و در بخش آموزش چهره به چهره (آموزش شهروندی) به 16 هزار خانوار آبادانی آموزشهای لازم ارایه شده است.



رهبان همچنین در خصوص موضوع تفکیک از مبدا که به زودی عملیات اجرایی آن با همکاری بخش خصوصی آغاز می شود، یادآور شد: سه هزار و 900 ساعت نفر آموزش به حدود 800 نفر از نیروهای خدماتی، روسای خدمات و مدیران مناطق سه گانه شهرداری ارائه شد.



وی در مبحث پسماندهای عفونی بیمارستانها و مطبهای پزشکی ادامه داد: جلسات متعددی را با روسای دانشکده علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در خصوص تلاش و نحوه فعالیتها در جهت مدیریت صحیح پسماندهای عفونی داشتیم که نتایج خوبی را نیز به همراه داشت.



رهبان گفت: انتظار می رود تا مطبهای پزشکی نیز در بحث تفکیک پسماندها از مبدا با این مدیریت همکاری کرده و از مخلوط کردن پسماندها به طور جدی خودداری کنند.



وی همچنین از خرید یک هزار سطل کارتون پلاست خبر داد و افزود: به زودی این سطل ها در اختیار ادارات برای جمع آوری کاغذهای خشک قرار داده می شود.









